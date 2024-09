De Formule 1 heeft het Europese deel van de kalender afgevinkt en dat betekent dat de zogeheten fly aways op het programma staan, met als eerste bestemming: Bakoe. Daar wordt op zondag 15 september de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden.

De zestiende ronde van het Formule 1-seizoen 2024 wordt verreden in de straten van Bakoe. Het Baku City Circuit voert de coureurs over 6,003 kilometer asfalt en telt in totaal twintig bochten. De Grand Prix wordt vanmiddag over 51 ronden verreden. Het baanrecord qua snelste raceronde staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op het bord, een tijd die nog altijd niet is verbeterd. Azerbeidzjan staat sinds 2016 op de Formule 1-kalender, al werd de eerste editie nog verreden onder de naam de Grand Prix van Europa.

Artikel gaat verder onder video

Baku City Circuit

Het circuit gelegen in de Kaukasus heeft de afgelopen jaren meer dan eens het decor gevormd voor een interessante race. Het lange rechte stuk biedt tal van inhaalmogelijkheden, terwijl in de bochtige sectoren van de baan de muren ontzettend dichtbij staan. Door de variërende lay-out wordt het interessant om te zien hoe Red Bull Racing hier ten opzichte van McLaren voor de dag komt, en of Max Verstappen terug kan slaan na een droogte van inmiddels ruim twee maanden.

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan - Nederlandse tijd

Het raceweekend wordt afgetrapt met de eerste vrije training. Deze wordt verreden op vrijdag 13 september om 11:30 uur. Om 15:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Op zaterdag 14 september mogen de coureurs om 10:30 uur nog een keer op zoek naar de perfecte afstellingen in VT3, waarna het om 14:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat op zondag 15 september om 13:00 uur van start. In Bakoe is het twee uur later dan in Nederland.

Overzicht tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Vrijdag 13 september

11:30 uur: eerste vrije training

15:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 14 september

10:30 uur: derde vrije training

14:00 uur: kwalificatie

Zondag 15 september

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

Gerelateerd