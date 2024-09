Nico Rosberg is van mening dat het geduld bij de 'vaak boos wordende' Max Verstappen bij Red Bull Racing op begint te raken en hij ongeduldiger begint te worden nu hij merkt dat zijn F1-kampioenschap in 2024 niet zo veilig is als het lijkt.

In de podcast van Sky Sports F1 stelt Rosberg dat Verstappen op zowel de voorgrond als de achtergrond ongeduldig begint te worden. “Hij zal geschokt zijn en je kunt zien dat hij vaak boos wordt. Na zijn trage pitstop in Monza sloeg hij tijdens de race tegen het stuur. Dus hij wordt boos en ongeduldig, want hij is natuurlijk gewend om alleen maar te winnen, dus teruggaan van winnen is niet makkelijk voor een coureur die alleen maar gewend is om te winnen. Maar het hele team wordt ongeduldig, de stress stijgt en de paniek stijgt. Het is ongelooflijk omdat ze gewoon niet weten wat er aan de hand is, ze begrijpen het niet.”

Rosberg ziet Verstappen schade beperken

Toch denkt Rosberg dat Verstappen ervoor kan zorgen dat hij met de RB20 de schade beperkt houdt door tweede of derde te worden als het echt lastig wordt en een zege onmogelijk lijkt te zijn. “Laten we nog even wachten, want laten we niet vergeten dat ze [Red Bull] in Zandvoort nog eerlijk tweede zijn geworden. Ze hadden nog steeds een goede auto. Hij werd alleen verslagen door Lando, dus laten we afwachten."

Rosberg denkt dat Monza uitzondering was

Volgens Rosberg was de race in Monza van vorig weekend een uitzondering en moeten de fans dit tempoverschil niet ieder weekend verwachten. “Monza is een complete uitschieter, dus we moeten ons niet te veel focussen op de prestatieverschillen met Monza. Aan de andere kant zijn alle circuits die eraan komen complete uitschieters. Baku, Singapore ook - dus laten we afwachten. Maar ik denk nog steeds dat hij in staat zal zijn om voor de tweede plaats te racen en misschien zelfs wel een overwinning in de komende races.”

