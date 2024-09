Je zou het soms helemaal vergeten ondanks de opvallende groene en zwarte livery, maar Sauber doet dit seizoen wel degelijk mee aan het F1-kampioenschap. Vanaf 2026 zal de focus liggen op de samenwerking met Audi, maar wat heeft het team in de tussentijd allemaal gedaan om zich daarop voor te bereiden?

Sauber is nooit een heel succesvol merk geweest in F1, maar was de afgelopen tientallen jaren wel vaak aanwezig in de koningsklasse. Zelden presteerde het team echter zo matig als nu het geval is, maar dit lijkt bewust, ingecalculeerd en met een reden te zijn. Desondanks krijg je in 2024 wel een beetje het gevoel dat er negen teams meedoen in F1, want op de baan komt het team amper in beeld. Toch is er zat te bespreken als het aankomt op wat er achter de schermen allemaal aan het gebeuren is bij Sauber/Audi.

Sauber in F1

Het avontuur van Sauber in F1 als team begon in 1993, toen het tot 1999 samen met verschillende motorleveranciers in F1 reed. Zo werkte het merk samen met Ford, Mercedes, Petronas en Ilmor gedurende deze periode. Veel succes was er echter niet, want met een zevende, achtste, zevende, zevende, zevende, zesde en achtste plaats bij de constructeurs, met als hoogste aantal WK-punten achttien, werden er amper goede resultaten behaald. Gedurende die periode behaalde het team vier podiumplekken. Het team had toen de beschikking over coureurs als Jean Alesi, Johnny Herbert, Karl Wendlinger en Heinz-Harald Frentzen.

Met coureurs als Nick Heidfeld, Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Giancarlo Fisichella en Jacques Villeneuve (bijna allemaal een jaartje) beschikte het team in de periode daarna (2000 tot 2005) over goede coureurs, maar de auto en de resultaten waren er wederom niet naar. Het team werd achtste, vierde, vijfde, zesde, zesde en achtste bij de constructeurs, met als hoogste aantal WK-punten 34 in 1998.

Sauber twee periodes 'afwezig'

Vervolgens was Sauber als titelsponsor afwezig van 2006 tot eind 2009. Toen stond het team vooral bekend als BMW. Dit was ironisch genoeg de beste periode van Sauber, want het werd in deze periode vijfde, tweede, derde, vijfde en zesde bij de constructeurs met coureurs als Heidfeld en Robert Kubica. In 2010 brak een nieuwe periode aan en keerde het team terug in de teamnaam van een F1-team tot eind 2018 met Ferrari als leverancier, de eerste samenwerking ooit tussen de twee partijen in F1. Het leverde echter wederom amper succes op. Een achtste, zevende, zesde, zevende, tiende, achtste, tiende, tiende en achtste plaats bij de constructeurs waren de resultaten, met 126 punten in 2012 als hoogste aantal punten. Met coureurs als Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Esteban Gutierrez en aan het einde nog Charles Leclerc bleek het team uiteindelijk wel goede coureurs voort te brengen. Daarna was Sauber als sponsortitel weer afwezig tot eind 2023, toen het onder de naam van Alfa Romeo meedeed. De periode als Alfa Romeo was echter ook geen succesvolle periode, waarin het constant op de laatste drie plaatsen bij de constructeurs eindigde.

Sauber in 2024

In 2024 is de naam van Sauber weer terug te vinden in F1. Met Kick Sauber, of Stake F1 Team, is het merk weer op de voorgrond aanwezig. Veel succes kent het echter niet. Het team bungelt eigenlijk gedurende het seizoen constant achteraan, zowel tijdens de kwalificaties als tijdens de race. Soms is er een wonderbaarlijke prestatie van Valtteri Bottas tijdens de kwalificatie, maar tijdens de race is het zelden zo dat het team ook maar mag ruiken aan de punten, laat staan erom vechten. Bottas zit er tegenwoordig vooral voor zijn waarde qua marketing, terwijl Zhou Guanyu rijke sponsoren meebrengt en tevens de markt in China opent voor Sauber. Het is symbolisch voor het seizoen 2024, en waarschijnlijk ook voor 2025.

Wie kiest Sauber voor 2025 naast Hülkenberg?

Toch zit Sauber naast de baan niet stil, daar waar dit op de baan wel het geval is. Hülkenberg werd eerder dit jaar al aangekondigd als nieuwe coureur voor 2025 en daarna, waardoor het team richting het nieuwe tijdperk in 2026 al een stoeltje heeft ingevuld en tevens toekomstige partner Audi blij heeft gemaakt met een Duitse coureur.

De vraag is nu: wie gaat er in 2025 naast Hülkenberg rijden? Het is het hele seizoen al een raadsel, maar er lijken vier opties te zijn. Ten eerste zijn er de twee coureurs die er nu zitten: Bottas en Zhou. Bottas brengt marketingtechnisch gezien veel waarde met zich mee, maar wil - volgens de geruchten - echter een meerjarig contract. Dit terwijl Sauber het liefst iemand voor alleen 2025 tekent en verder haar optie open wil houden voor 2026. Zhou is vanuit financieel oogpunt een optie, ondanks dat zijn resultaten en ontwikkeling als coureur mager zijn. Sauber weet echter ook dat 2025 ook sportief gezien een verloren jaar gaat zijn, waardoor Zhou een optie kan zijn vanwege de sponsoren en de markt in China.

Dan zijn er nog twee talenten die Sauber in 2025 een kans kan geven. Gabriel Bortoleto werd in 2023 kampioen in F3 en staat dit seizoen in F2 knap tweede achter Isack Hadjar. Hij krijgt echter wel concurrentie van Théo Pourchaire, die al wat langer samenwerkt met Sauber en wacht op zijn kans na F3 en F2 uitgespeeld te hebben. Mocht Sauber niet voor het financiële plaatje willen gaan, maar een jonge coureur willen testen richting 2026, dan zou het seizoen 2025 een prima mogelijkheid kunnen zijn om te zien wat ze aan Pourchaire en Bortoleto hebben.

Samenwerking Sauber en Audi in F1

Sauber is sportief gezien echter niet heel erg bezig met 2024 en 2025, wat ook aan alles te merken is. De voorbereidingen zijn op de achtergrond al aan de gang voor de samenwerking met Audi, dat vanaf 2026 - de start van het nieuwe tijdperk in F1 - de motoren gaat leveren aan Sauber. Er zijn inmiddels ook al flink wat mensen aangetrokken om dit project te overzien. Zo is Mattia Binotto, voormalig teambaas van Ferrari, aangetrokken als Chief Operating en Chief Technical Officer. Ook Jonathan Wheatley van Red Bull is aangetrokken om de teambaas van Sauber/Audi te worden. Daarnaast zijn er ook al sponsoren aangekondigd. Zo is BP, een oliegigant, aangetrokken als sponsor en partner.

Zo werken Audi en Sauber toe naar het seizoen 2026, waarin het er meteen wil staan. Op de achtergrond werkt het team in de fabriek dan ook hard aan de motoren en het chassis van de auto, terwijl er overduidelijk een stuk minder aandacht is voor het seizoen 2024 en 2025 en deze jaren sportief worden opgeofferd om in 2026 goed voor de dag te komen.

