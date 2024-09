Het team van Ferrari heeft een wijziging doorgevoerd in de technische top van het team. Loïc Serra, de man die eerder dit jaar werd weggehaald bij het team van Mercedes, heeft nog vóórdat hij bij Ferrari aan de slag gaat promotie weten te maken. Hij gaat namelijk vanaf 1 oktober aan de slag als Technical Director Chassis.

Serra ging na de terugtrekking van BMW vanaf 2010 aan de slag bij de Zilverpijlen, waar hij negen jaar later de promotie kreeg tot directeur performance. De Fransman was dus maar liefst veertien jaar werkzaam bij Mercedes. Ferrari maakte in mei bekend dat Serra en Jerome d'Ambrosio Mercedes zullen verlaten en vanaf 1 oktober werkzaam zullen zijn bij de Scuderia. Serra zou aan de slag gaan naast Enrico Cardile als hoofd van chassis performance engineering en zou onder andere de sectoren track engineering, aerodynamische ontwikkelingen en vehicle performance overzien.

Wisseling van de wacht

Daar is nu echter een verandering in gekomen bij het team van Ferrari. Nog voordat Serra aan de slag is gegaan in Maranello, heeft hij al promotie weten te maken binnen de Italiaanse formatie. Ferrari maakt namelijk bekend dat Serra de rol van Technical Directo Chassis toebedeeld heeft gekregen. In die rol zal hij vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol gaan spelen in de wagen die Ferrari op het asfalt weet te krijgen en waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton de komende jaren mee gaan proberen om de prijzenkast in Maranello eindelijk weer eens te vullen. In deze rol zal hij nauw gaan samenwerken met Enrico Gualtieri, die op zijn beurt de technisch eindverantwoordelijke is van de power unit.

