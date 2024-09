Lewis Hamilton is niet zo volwassen als George Russell en geeft te snel op. Althans, dat zijn de woorden van een voormalig engineer van het Mercedes F1-team. Philipp Brändle ging in op zijn tijd met Hamilton en het was niet allemaal positief.

Hamilton won zes van zijn zeven wereldtitels met de Duitse autogigant, maar sinds de introductie van de zogeheten groundeffect-bolides heeft Mercedes het lastig. Hij moest tussen eind 2021 en midden 2024 maar liefst 945 dagen wachten, totdat hij weer op de hoogste trede van het podium stond. Hamilton won eerder dit seizoen de Britse Grand Prix voor zijn thuispubliek dankzij verbeteringen aan de W15-bolide. Als we Brändle moeten geloven, dan worstelde Hamilton de afgelopen jaren, omdat de coureur niet zijn best zou willen doen als de auto niet goed is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton: 'Erg emotioneel om Antonelli aangekondigd te zien worden bij Mercedes'

Niet zo volwassen

"Wat hem volgens mij altijd een beetje onderscheidt, zowel positief als negatief, is dat hij op 200 procent kan rijden, als hij weet dat hij kans maakt om te winnen", begon Brändle in een interview met Motorsport-Total. "Echter, als hij het gevoel heeft dat de auto niet lekker loopt, dat hij op de een of andere manier geen kans heeft om de race te winnen, dan laat hij zichzelf helaas gaan, wat echt zonde is. Alleen vanaf het moment dat hij de kleinste kans ziet, dan rijdt hij volgens mij beter dan wie dan ook. Wat Lewis karakteriseert is dat hij simpelweg een ongelooflijk gevoel heeft voor de auto, maar ik zou zeggen dat hij qua data en technologie misschien niet zo volwassen is als andere coureurs, zoals Nico Rosberg en misschien nu George Russell."

OOK INTERESSANT: Hamilton onthult dat hij niet kon genieten van eerste titel bij Mercedes in 2014

Keihard gewerkt

Hamilton kreeg lucht van de uitspraken en sloeg terug na de beschuldigingen van zijn ex-collega. "Ik las een of andere opmerking van iemand eerder die zei dat ik niet op 200 procent rij, als de auto niet juist aanvoelt. Ik heb echter het hele jaar keihard gewerkt en ik geef echt mijn alles, maar het is gewoon niet goed genoeg. Naarmate de auto beter wordt, word ik er wel steeds meer één mee", aldus de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Sky Sports F1.

Gerelateerd