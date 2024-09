Hamilton onthult dat hij niet kon genieten van eerste titel bij Mercedes in 2014

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton onthult dat hij van zijn eerste wereldtitel in de kleuren van Mercedes niet zo heeft genoten. De Brit legt in de Performance People-podcast uit dat hij zo bezig was om de criticasters de mond te snoeren en dat de wereldtitel in 2014 weliswaar fijn was, maar dat hij vooral bezig was om het tegendeel te bewijzen.

Hamilton sloot in 2013 aan bij de Zilverpijlen. De Brit vertrok bij McLaren, dat destijds de dienst uit maakte binnen de Formule 1. De stap werd door de buitenwereld dan ook kritisch benaderd, want de gedachte was dat Hamilton een stap achteruit deed. Toch bleek niets minder waar te zijn. Mercedes was namelijk het meest dominante team vanaf 2014 en aan die dominantie kwam in 2021 een eind toen Max Verstappen zijn eerste kampioenschap wist te pakken.

Gemengde gevoelens

Hamilton vertrekt aan het einde van 2024 naar Ferrari en in de podcast blikt men terug op de eerste titel in de kleuren van Mercedes. Op de vraag of het goed voelde om de criticaster hun ongelijk te bewijzen, reageert Hamilton: "Ja, dat deed het wel. Al heb ik er gemengde gevoelens over." De Brit wijst ook naar de competitiviteit van de concurrentie en dan vooral het gebrek daaraan in 2014: "Racen is iets wat ik sinds dat ik een kind heb al leuk heb gevonden. Als je gaat karten race je allemaal zij aan zij, dicht bij elkaar. In de Formule 1 veranderen de regels constant. Dan loopt het ene team weer voorop, dan weer het andere team. Op dat moment was het zo’n wervelwind dat ik er natuurlijk van genoot. Ik kon eigenlijk niet geloven dat de keuze die ik had gemaakt, zo goed had uitgepakt. Ik zat bovenop een roze wolk."

Liever knokken met ander team, dan met teamgenoot

Toch was het gebrek aan concurrentie, behalve van teamgenoot Nico Rosberg, iets wat bleef opspelen: "Ik concurreerde met mijn teamgenoot. Hij was moeilijk te verslaan, maar over het algemeen heb je liever dat je strijdt met meerdere teams. Dat is wat de sport zou moeten doen. In de meeste gevallen is dat niet zo, maar ik ben er uiteraard nog steeds dankbaar voor. Ik denk dat het pas in 2015 was dat ik er echt, echt goed van kon genieten." Op de vraag waar die eerste titel bij Mercedes dan staat in verhouding met de rest: "De tweede [titel in 2014] was meer van: 'Ik heb de juiste beslissing genomen en ik heb iedereen het tegendeel bewezen. Geweldig, nu kan ik rustig slapen. Maar de volgende voelde als: 'Oké, we zijn hier om te blijven, dit gaat echt iets betekenen' – want [drie titels is] ook wat Ayrton [Senna] heeft gewonnen."

