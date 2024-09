'Foefje' McLaren lijkt te zijn ontrafeld: "Daar gaat deze discussie over"

De Formule 1 is de laatste paar weken in de ban van het mogelijke gebruik van flexibele voorvleugels. Vooral de vleugels van McLaren en Mercedes worden daarbij als voorbeeld gesteld. Waar er in eerste instantie werd gedacht dat de bovenste flappen van de voorvleugels misschien wel te ver doorbuigen, vertelt Renger van der Zande in het Race Café dat het nog veel verder gaat dan dat en dat hele voorvleugel kan draaien.

Vanuit Red Bull Racing en Ferrari zijn er bij de FIA vragen gesteld over de voorvleugels van McLaren en Mercedes. De FIA heeft als antwoord daarop laten weten dat de twee teams door de statische tests heen zijn gekomen en dat het onderdeel voorlopig dus legaal is. Vanaf het weekend in België is er echter wel een nieuw camerasysteem gekomen om de voorvleugels in de gaten te houden, maar ook daaruit zou blijken dat er geen illegale voorvleugels worden gebruikt.

FIA wil pas in 2025 ingrijpen

De directeur van de eenzitters bij de FIA, Nikolas Tombazis, liet weten dat alles momenteel volgens het boekje gaat en mocht een team een illegale voorvleugel gebruiken, dan wordt daar pas in 2025 op gereageerd. "Het zou niet alleen te veel impact hebben op de aerodynamica, maar ook op de structuur van de onderdelen. Dus zelfs als we vandaag een nieuwe regel zouden aankondigen, dan zouden de teams niet klaar zijn voor Abu Dhabi", zo vertelde Tombazis bij Auto Motor und Sport. Dat de autobond pas volgend jaar gaat ingrijpen bij een overtreding, roept toch de nodige vragen op.

Torderen is het sleutelwoord

Van Der Zande houdt er een theorie op na, die de woorden van Tombazis kunnen verklaren. "Het is een interessante discussie. Waar de Formule 1(-teams) de regels probeert te torderen en dan hebben we het woord eigenlijk al te pakken. Ze zoeken de grenzen. Ze zoeken op waar de regels nog niet omschreven zijn. Het flex-wing principe is al een beetje bekend. Op het rechte stuk gaat het een beetje naar beneden en daar is ook een marge voor om te spelen met die vleugel", opent Van Der Zande. Met torderen wordt bedoeld dat de hele voorvleugel naar achteren kan leunen, waardoor de luchtweerstand op de rechte stukken minder is, waardoor er een hogere topsnelheid kan worden behaald.

Teams hebben grijs gebied gevonden

Het torderen van de voorvleugel is echter nog niet omschreven in het technisch reglement en dat verklaart wellicht waarom het nu nog wordt getolereerd door de FIA. Daarnaast verklaart het ook de woorden van Tombazis, die stelde dat als de teams het onderdeel moeten aanpassen, dan zou Abu Dhabi niet worden gehaald. Het lijkt er daarom op dat het niet alleen gaat om de bovenste flappen van de voorvleugel die te ver doorbuigen. "Ze zitten nu in de regels te kijken of ze de vleugels kunnen torderen en daar gaat deze discussie over", aldus Van Der Zande.

