'Red Bull ziet nieuw probleem ontstaan door aankomende updates RB20'

Dat Red Bull Racing aan de bak moet om het 2024-seizoen te redden, dat signaal is binnen de renstal inmiddels opgepikt. Wel lijkt het Oostenrijkse team zich met een nieuw probleem op te zadelen, zo worden er volgens Formu1a.uno nu medewerkers van de 2025-wagen afgehaald, om bij te springen bij de updates van de RB20.

In de wagen van het 2024-seizoen zijn er veel balansproblemen te bespeuren, waardoor Red Bull Racing maar moeilijk de gang weet te vinden in de RB20. In potentie is de bolide nog steeds één van de snelste, maar het optimale werkvenster vinden blijkt een groot probleem te zijn. In Monza wisselde onderstuur zich af met overstuur en volgens Max Verstappen was de RB20 inmiddels een 'monster' geworden. Het Oostenrijkse team is met man en macht bezig om de situatie te verbeteren, maar dat gaat volgens het medium wel ten koste van de ontwikkeling van de wagen van volgend jaar.

Waardevolle data

Om de RB20 op het juiste pad te krijgen heeft Red Bull de afgelopen races verschillende versies van de wagen naar de circuits gebracht. Met behulp van de data kan dan de juiste richting worden gevonden. Dr. Helmut Marko gaf onlangs aan dat er uit de bandentest van Liam Lawson in de RB20 veel waardevolle data is gekomen en de adviseur verwacht in Austin een pakket te leveren dat wellicht wel weer de strijd aan kan gaan met McLaren.

Updates RB20 zorgen voor vertraging ontwikkeling RB21

Wel wordt daar een prijs voor betaald. Zo meldt het Italiaanse medium dat het team van Pierre Waché (technisch directeur) heeft besloten om geld en personeel van de ontwikkeling van de RB21 af te halen, om de updates van de RB20 kracht bij te zetten. Behalve dat dit een vertraging oplevert van de ontwikkeling van de 2025-wagen, is er ook een positieve kant. Mocht het team erin slagen om de RB20 weer aan de praat te krijgen, dan kunnen de goede punten worden verwerkt in de RB21.

