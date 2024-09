Dr. Helmut Marko onthult dat Red Bull Racing in 2015 met Mercedes-motoren had moeten rijden, maar dat Toto Wolff daar op het laatste moment een streep doorheen zette.

In 2014 begon het hybride-tijdperk binnen de Formule 1. In de jaren daarvoor reed de koningsklasse nog met V8-motoren en Red Bull Racing werd door Renault voorzien van krachtbronnen. In het begin van het nieuwe tijdperk werd al snel duidelijk dat de Mercedes-power unit een voorsprong had op de rest en dat vooral Renault het liet afweten. Uiteindelijk stapte het Oostenrijkse team in 2019 over naar Honda, maar het initiële idee was om met Mercedes-motoren te gaan racen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Deadline nadert voor Red Bull Racing om knoop door te hakken over Lawson

Renault-power unit kon niet op tegen Mercedes-krachtbron

Niki Lauda was destijds nog onderdeel van het team van Mercedes en kon namens de renstal ook beslissingen nemen. Marko en Lauda gingen heel wat jaartjes terug en de deal was snel beklonken, zo vertelt Marko in de Inside Line F1-podcast. "Toen in 2014 de nieuwe motorregels kwamen, kon onze motorleverancier [Renault] helaas geen competitieve motor maken. We hebben het geprobeerd", opent de adviseur. Ook toen al was er een flinke rivaliteit met Mercedes, want dat team na het stokje van Red Bull Racing over als kampioenschapsteam. "Desondanks was er een behoorlijk grote rivaliteit met Mercedes, en ook onze baas [Dietrich Mateschitz] was geen grote fan. En ik zei: 'Luister, met onze motor kunnen we de mensen niet meer motiveren, omdat iedereen weet dat dit een motor is waarmee je niet kunt winnen."

OOK INTERESSANT: Red Bull vertrouwt op updates: 'Daar gaan we zien of we het tij kunnen keren'

Lauda gaf groen licht, maar Toto Wolff wilde het niet

Uiteindelijk was iedereen binnen Red Bull Racing om en ook Lauda bevestigde de deal, maar teambaas Wolff stak daar een stokje voor. "We hadden een deal met Mercedes, een deal op basis van een handdruk met Lauda, maar die werd niet gesteund door Toto, dus de deal ging niet door."

Gerelateerd