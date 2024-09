Red Bull Racing mikt op het weekend in Austin om de ommekeer te realiseren, zo meldt dr. Helmut Marko in gesprek met OE24. Het Oostenrijkse team is met man en macht bezig om de gang in de RB20 te krijgen en verwacht halverwege oktober daarvan het resultaat te zien.

De wagen van de renstal uit Milton Keynes begon het jaar nog dominant, maar inmiddels is van die voorsprong niets meer over. In Monza was Red Bull Racing zelfs het vierde team achter McLaren, Ferrari en Mercedes. De concurrentie heeft doorgepakt met de updates en daarvan zijn de resultaten op de baan te zien. Ook Red Bull heeft nog updates in petto, maar die zullen wel moeten werken om de voorsprong in beide kampioenschappen te verdedigen.

Eerste updates RB20 geen stap vooruit

De eerste echte grote update kwam in Miami. Daar bleek Max Verstappen het juiste gevoel te zijn kwijtgeraakt met de RB20. De drievoudig kampioen wist nog wel in de wedstrijden daarop hier en daar een overwinning mee te pakken, maar het kostte inmiddels meer moeite dan voorheen. Ook tijdens het raceweekend in Hongarije werd er een nieuw pakket geïntroduceerd, waarmee de grote luchthappers bovenop de RB20 waren verdwenen. Met dit pakket werd ook in Zandvoort gereden, maar de achterstand op McLaren was er echter nog steeds.

Grand Prix van de Verenigde Staten

Het nieuwe pakket, waar op de achtergrond aan wordt gewerkt, zal tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten debuteren. Om die ontwikkeling vaart bij te zetten werd de RB20 in Monza op dinsdag nog door Liam Lawson op de staart getrapt. Met behulp van onder andere die feedback hoopt het Oostenrijkse team de juiste balans weer in de RB20 te krijgen. "De komende twee races op de stratencircuits in Bakoe en Singapore geven weinig houvast. In Austin gaan we zien of we het tij kunnen keren", aldus Marko.