Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de ontwikkeling van de RB20 niet alleen de verkeerde kant op gegaan, ook is de wagen misschien wat te complex geworden.

In Monza werd wederom duidelijk dat de renstal uit Milton Keynes aan de bak moet, wil het zicht houden op de wereldtitels in 2024. In het constructeursklassement leidt Red Bull Racing nog altijd met 446 punten, maar daar staat McLaren inmiddels nog maar acht punten achter. In de strijd om het kampioenschap bij de coureurs staat Max Verstappen bovenaan met 303 punten. Lando Norris kijkt aan tegen een achterstand van 62 punten.

Overstuur en onderstuur wisselen elkaar af in RB20

Verstappen gaf na de race in Monza aan dat de RB20 inmiddels een 'monster' is geworden. Daar sluit de teambaas zich bij aan en in gesprek met Motorsport.com zoekt hij naar een oorzaak voor het verval van de snelheid. "Er is een balansprobleem met de auto dat de coureurs belemmert om zich volledig in te zetten bij het insturen van bochten. Zodra je de achterkant stabieler maakt, doe je dat door een compromis te sluiten aan de voorkant. Dan eindig je met onderstuur en dat zorgt ervoor dat je je banden op die manier verslijt", zo is Red Bull nog duidelijk zoekende.

Complexiteit RB20

In Zandvoort, maar ook in Monza reden Sergio Pérez en Verstappen met verschillende versies van de RB20, om op die manier problemen te vergelijken. Het vermoeden bestaat dat de ontwikkeling simpelweg de verkeerde kant op is gegaan, maar inmiddels wijst de teambaas ook naar de complexiteit van de RB20. "Ik denk dat we echt de [aero] kaart aan de praat moeten krijgen. Als je naar de McLaren kijkt, lijkt het bijna een evolutie van de auto van vorig jaar, een veel eenvoudigere auto dan die van ons. Misschien zijn we iets te complex geworden en moeten we een paar dingen vereenvoudigen", aldus Horner.