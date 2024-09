Allard Kalff is van mening dat Red Bull Racing niet genoeg steun geeft aan Max Verstappen. Dat viel de F1-analist op tijdens de Grand Prix van Italië, toen de kampioenschapsleider zijn team moest wakker schudden. De strategie van Red Bull zou van geen kant kloppen.

Verstappen maakte een rampzalige wedstrijd mee op het Autodromo Nazionale Monza. Hij kwalificeerde zich als zevende en het gat naar de koplopende McLarens, Ferrari's en Mercedessen was veel groter dan zijn voorsprong op de Williams van Alexander Albon. Een kapotte voorvleugel bij George Russell hielp Verstappen uiteindelijk aan de zesde stek in de race, maar hij finishte op zo'n 38 seconden achterstand. De balans is het grootste probleem van de auto zelf en Kalff denkt dat de tegenvallende prestaties ook te maken hebben met dat Verstappen te weinig steun zou krijgen.

Geen steun voor Verstappen

"Het is al een aantal races zo. De strategie klopt van geen kanten. De communicatie naar Max klopt klopt ook van geen kanten", zo begon Kalff bij In de Slipstream. Verstappen moest tijdens de race aan race-engineer Gianpiero Lambiase vragen of het team kon wakker blijven. "Max is af en toe heel kribbig over de radio en dan roepen mensen weer: 'Hij mag niet zo praten tegen het team'. Maar als je de hele race naar de boardradio's van Max luistert, dan steunen ze Max ook niet. Dus ik begrijp hem helemaal." Red Bull zou doorslaggevende bevindingen hebben gedaan om de RB20 te verbeteren. Dat zal waarschijnlijk pas tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten te zien zijn, na de races op de straten van Bakoe en Singapore.

Vorig jaar hadden ze geen idee

"[Teambaas Christian] Horner roept nu: 'Ja, we weten wat het probleem is en in COTA is alles opgelost'. Ik help het hem hopen", vervolgde de Viaplay-analist. "Ik denk namelijk nog steeds dat ze vorig jaar ook geen idee hadden waarom het allemaal zo goed ging. Ze lullen maar net hoe het ze goed uitkomt, want ze weten het gewoon niet. Ik blijf het zeggen: als ze het weten, dan lossen ze het ook op. Ze weten alleen dat het ding niet instuurt en dat hij niet gaat." Volgens Kalff is het ook "heel logisch" dat Verstappen degene is die Red Bull met de neus op de feiten drukt. "Met alle respect voor alle mensen die bij de teams achter de computers naar eentjes en nulletjes zitten te kijken, maar zij hebben er de ballen verstand van. Zij kijken alleen maar naar getalletjes, dat is het enige wat ze doen. Niemand van die mensen zit in die auto en voelt wat die auto doet."

