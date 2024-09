Red Bull Racing heeft duidelijk laten merken niet zo blij te zijn met de voorvleugel van McLaren, maar nadat de FIA stelde dat alle auto's volgens de regels zijn heeft teambaas Andrea Stella nu het volgende 'trucje' onthuld bij de vloer. McLaren lijkt een upgrade voor de vloer niet in een keer, maar in twee delen te gaan brengen om Max Verstappen en Red Bull Racing uit te kunnen dagen en wellicht zelfs te kunnen verslaan dit seizoen.

McLaren doet vooral volop mee in het kampioenschap bij de constructeurs, dankzij het grote aantal succesvolle upgrades dat dit seizoen is doorgevoerd. In gesprek met Motorsport.com zegt Stella, teambaas van McLaren, dat er nog een upgrade voor de vloer aan zit te komen. Slechts een deel is in gebruik genomen tijdens het weekend in Zandvoort. "We hebben sinds Miami geen significante upgrade meer doorgevoerd. De volgende relevante upgrade, niet zo groot als Miami, was in Zandvoort, en het betrof niet de [hele] vloer - het was slechts een detail. Het ging om andere delen van de auto."

McLaren heeft reden voor upgrade vloer in twee delen

Volgens Stella is er een reden dat McLaren niet de volledige upgrade voor de vloer al in gebruik heeft genomen, ondanks dat teams vaak wel de upgrade voor een belangrijk onderdeel als de vloer in één keer willen brengen om de cohesie te behouden. "Er is een reden waarom we sommige upgrades niet hebben meegenomen, omdat we zien dat als we op de 'go'-knop hadden gedrukt, we misschien twijfels hadden gekregen wanneer deze onderdelen werden getest op de echte auto. We nemen dus de tijd om onszelf ervan te overtuigen dat de ontwikkeling rijp is om op het circuit gebruikt te worden."

Stella denkt niet dat snelheid van de auto de doorslag geeft

Stella stelt dat de pikorde van de grid niet zozeer iets te maken heeft met de snelheid van de McLaren, maar meer met de grip die Oscar Piastri en Lando Norris ervaren als ze de auto maximaal pushen. Dit is tevens iets waar Max Verstappen dit seizoen al vaak over geklaagd heeft, maar wat volgens Stella bij McLaren dus niet aan de orde is. "Ik denk dat de volgorde op de grid meer te maken heeft met het feit dat de coureurs de beschikbare grip kunnen benutten dan met het feit dat de auto dominant is. Als we kijken naar de echte rondetijden, in plaats van alleen naar de posities P1 en P2, dan zien we dat elke coureur van de snelste vier teams in staat was om de eerste startpositie te pakken."

