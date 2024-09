Helmut Marko heeft onthuld hoe Red Bull Racing zowel Fernando Alonso als Lando Norris ooit is misgelopen voor en nadat het Max Verstappen in de gelederen had. Het team had allebei de coureurs aan hun F1-team toe kunnen voegen, maar door omstandigheden gebeurde dit niet en bleef Verstappen de kopman van het team.

Red Bull heeft twee wereldkampioenen voortgebracht in F1: Verstappen en Sebastian Vettel. Verstappen werd drie keer wereldkampioen, Vettel vier keer. Daarnaast kon het team zes kampioenschappen bij de constructeurs vieren. In de podcast Inside Line zegt Marko dat Red Bull in het verleden heeft geprobeerd veel toppers binnen te halen, waaronder tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Dit gebeurde nog voordat Verstappen was toegevoegd aan het team, iets wat wellicht niet was gebeurd als het Alonso binnen had gehaald. "Voordat we races begonnen te winnen, ik denk misschien in 2008, hebben we met Fernando Alonso gepraat. Hij nam ons niet serieus volgens mij, dus dat ging niet door."

Red Bull voerde 'serieuze' gesprekken met Norris

Vervolgens haalt Marko ook Norris aan. De Brit heeft twee keer op de interesse van Marko en Red Bull kunnen rekenen. De laatste keer was volgens de geruchten vrij recent nog, voordat hij zijn contract verlengde bij McLaren. Toch was er, in een eerder stadium, een moment dat Norris wel heel erg dicht in de buurt was van een contract bij Red Bull. Toen zat Verstappen al bij Red Bull en was hij uitgegroeid tot de kopman van het team. "Wel hebben we serieuze gesprekken met Lando Norris gevoerd. Er lag al een contract klaar voor Toro Rosso in die periode, maar helaas kwamen ze erachter dat ze twee contracten hadden, waarvan één met een clausule. Dat stopte de samenwerking. Verder zijn we ontzettend trots op onze twee wereldkampioenen [Vettel en Verstappen]."

Norris bij McLaren

Norris bleef dus trouw aan McLaren en ging niet naar Red Bull, zelfs in de periode waarin het allesbehalve goed ging met McLaren. Dit vertrouwen heeft Norris nu wel een succesvolle auto opgeleverd die in 2024 ervoor heeft gezorgd dat Norris zijn eerste twee zeges in F1 heeft geboekt en tevens tweede staat bij de coureurs. Tevens heeft het ervoor gezorgd dat Norris geen teamgenoot werd van Verstappen en hij nu samen met de Nederlander bij Red Bull zou rijden. In plaats daarvan hebben we nu de twee coureurs die tegen elkaar strijden om zeges en wellicht het kampioenschap. Er is namelijk een kans dat Norris - met 62 punten achterstand - dit seizoen wereldkampioen wordt, maar zeker volgend jaar lijkt er een realistische mogelijkheid te bestaan dat hij voor het eerst echt kan strijden om de titel.

