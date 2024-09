Hoewel Red Bull Racing momenteel vooral bezig is om de RB20 te verbeteren, nadert er wel een deadline. Zo moet binnenkort bekendgemaakt worden wat er met Liam Lawson gaat gebeuren.

Lawson is momenteel de reservecoureur van het Oostenrijkse team, maar ook van zusterteam Visa Cash App RB. De Nieuw-Zeelander mocht echter vorig jaar invallen voor Daniel Ricciardo bij het zusterteam. Tijdens de vrije training op Zandvoort blesseerde de Australiër zichzelf en moest hij noodgedwongen een aantal races toekijken. Het was voor Lawson de kans waarop hij wachtte. Diverse keren was hij sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda, maar dat leverde hem nog geen zitje op in 2024. Dr. Helmut Marko gaf eerder al aan dat de leiding van het team in september de knoop moet doorhakken en die deadline komt steeds dichterbij.

Deadline om knoop door te hakken over Lawson

Momenteel zijn er nog twee zitjes beschikbaar voor volgend jaar. Zo zoekt Kick Sauber nog altijd een teamgenoot naast Nico Hülkenberg volgend jaar, maar ook het zusterteam van Red Bull Racing heeft niet duidelijk gemaakt wie er komend seizoen naast Tsunoda zal zitten. Roger Benoit meldt in het Zwitserse Blick dat de deadline vanuit Red Bull, om Lawson te verzekeren van een stoeltje, op 13 september verloopt. Bij het uitblijven van een aanbieding zou de Kiwi vrij zijn om te gaan en staan waar hij wil.

Opties

De enige optie lijkt dan dus het team van Kick Sauber te zijn. Mick Schumacher is geen optie en de naam van Sebastian Vettel zong eventjes rond, maar is ook weer verdwenen. In de eigen academie van het team zit ook nog altijd de Formule 2-kampioen van 2023: Théo Pourchaire. Daarnaast behoort Zane Maloney ook tot het opleidingsprogramma van de renstal. Ook wordt er gekeken naar Gabriel Bortoleto, al maakt de Braziliaan nog altijd onderdeel uit het opleidingsprogramma van McLaren. In Monza vertelde teambaas Mattia Binotto bij het medium: "De beslissing moet snel genomen worden, want het is niet in ons belang dat er hier nog meer gespeculeerd wordt."

