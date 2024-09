'FIA probeert rechtszaak met dit team stil te houden'

Hitech Grand Prix heeft volgens Formule 1-journalist Joe Saward juridische stappen genomen tegen de afwijzing van de FIA, om toe treden naar de Formule 1. Het team diende vorig jaar net als Rodin Carlin, LKYSUNZ en Andretti-Cadillac een aanvraag in, maar alleen de Amerikaanse partij heeft groen licht gekregen van de autobond.

Rondom de eventuele toetreding van Andretti in de Formule 1 is het al een tijdje stil. De internationale autobond opende vorig jaar het proces tot inschrijving, waarbij dus uiteindelijk alleen de combinatie Andretti-Cadillac overbleef. Toch is daarmee de inschrijving niet rond, want de FOM heeft voorlopig de toetreding tegengehouden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA geeft overtreders flexi-wings vrij spel in 2024: 'We reageren pas in 2025, als dat nodig is'

'FIA wil conflict met Hitech Grand Prix stilhouden'

Hitech Grand Prix, opgericht door de huidige teambaas van Alpine, Oliver Oakes, kijkt de komende maanden aan tegen een juridisch gevecht met de FIA. Saward schrijft in zijn Green Notebook dat Hitech Grand Prix de afwijzing van de FIA namelijk niet terecht vindt. "Oakes en zijn investeerders vonden dit oneerlijk, omdat ze geloofden dat hun project beter was dan dat van Andretti. Dit leidde tot een stille juridische actie, omdat de FIA het bod zou hebben afgewezen op basis van financiële overwegingen", opent Saward. De FIA zou zich in de ogen van Hitech Grand Prix niet mogen bemoeien met de commerciële beslissingen. "Om te voorkomen dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem en zijn adviseurs opnieuw in de problemen zouden komen, werd besloten de kwestie op te lossen via een vertrouwelijk arbitrageproces, zodat Oakes geld kon eisen zonder dat er veel bekend zou worden."

OOK INTERESSANT: Red Bull vertrouwt op updates: 'Daar gaan we zien of we het tij kunnen keren'

'Schadevergoeding wordt op 16 september vastgesteld'

Dat de FIA ook niet helemaal gelooft in de juiste beargumentatie voor de afwijzing van Hitech Grand Prix, zou blijken uit het feit dat het allemaal onder het tapijt wordt geschoven. "Niemand wil over dit conflict praten, maar het is bekend, en ik heb gehoord dat de eerste fase nu is afgerond. Er gaan geruchten dat Hitech een groter deel van de juridische kosten heeft gewonnen, wat suggereert dat de arbiters zijn zaak sterker vonden dan die van de FIA." Volgens Saward blijft het echter niet alleen bij die juridische kosten. "Er wordt nu een tweede fase verwacht om de schadevergoeding vast te stellen, en dit zou op 16 september plaatsvinden. Oakes zwijgt in alle talen en de FIA wil zelfs niet toegeven dat de zaak bestaat. Waarschijnlijk zullen we in de FIA-jaarrekeningen moeten kijken om te zien wat het gekost heeft, hoewel daar soms grote bedragen in staan zonder uitleg."

Gerelateerd