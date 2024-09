De directeur van de eenzitters bij de FIA, Nikolas Tombazis, legt bij Auto Motor und Sport uit dat mocht een team zich schuldig maken aan flexibele voorvleugels, dan gaat het orgaan pas in 2025 ingrijpen.

De afgelopen weken werd er met de beschuldigende vinger vanuit Red Bull Racing, maar ook Ferrari gewezen naar de voorvleugels van McLaren en Mercedes. Daar zou namelijk net iets te veel buiging in zitten, volgens de twee teams. Toch heeft de internationale autosportbond laten weten dat ieder team de statische test heeft doorstaan. Vanaf het raceweekend in België is er een camerasysteem op diverse auto's geplaatst en met behulp van stippen op de vleugel is er gemeten of de vleugels te ver doorbuigen. Ook daarin is de voorlopige conclusie dat geen enkel team zich buiten het boekje begeeft. Wel gaat het onderzoek door tot en met de race in Singapore, zodat iedere auto minimaal één keer is voorzien van het systeem.

FIA grijpt pas in 2025 in

Tegenover het Duitse medium legt Tombazis uit dat als een team zich niet aan de regels houdt, betreffende de flexibiliteit van de voorvleugels, dan grijpt het orgaan pas in 2025 in. "We zullen niet eerder dan in 2025 reageren, als dat nodig blijkt. Het zou niet alleen te veel impact hebben op de aerodynamica, maar ook op de structuur van de onderdelen. Dus zelfs als we vandaag een nieuwe regel zouden aankondigen, dan zouden de teams niet klaar zijn voor Abu Dhabi."

Discussies over flexi-wings gaat door

Mercedes en McLaren worden vooral genoemd als het gaat om een mogelijk 'illegaal' foefje op de vleugels, maar Tombazis benadrukt dat er momenteel geen overtreder is gevonden. Wel gaat de discussie in Parijs (hoofdkantoor FIA) door. "De voorvleugel is al jarenlang een uitdagend gebied, omdat de aerodynamische belastingpatronen tussen verschillende concurrenten variëren. Het is daarom moeilijk om een ​​belastingvector te vinden die alle soorten voorvleugelconstructies dekt", zo luidt de technische opdracht. Wat betreft de huidige controles is Tombazis ook duidelijk: "De FIA ​​heeft het recht om nieuwe tests in te voeren als er onregelmatigheden worden vermoed. Er zijn geen plannen voor kortetermijnmaatregelen, maar we evalueren de situatie met de middellange en lange termijn in gedachten."

