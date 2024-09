Volgens Craig Slater, heeft Adrian Newey voor Aston Martin gekozen, omdat het team over de nieuwste faciliteiten binnen de koningsklasse beschikt en de meest reële kans heeft op kampioenschapsgoud in de toekomst. Eigenaar Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het team en dat heeft volgens het medium de ontwerper van Red Bull Racing over de streep getrokken.

Newey maakt dit seizoen bekend dat hij zou gaan vertrekken bij Red Bull Racing. In de weken daarop regende het geruchten, waarbij vooral Ferrari op pole position leek te staan om Newey aan te trekken. Toch waren daar ook de berichten over Aston Martin en Newey zou zelfs een rondleiding hebben gekregen in de nieuwe faciliteit van het team uit Silverstone. Slater heeft van zijn bronnen begrepen dat dit het laatste zetje was, dat Newey nodig had.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner zoekt naar oorzaak van terugval RB20: "Misschien zijn we iets te complex geworden"

Deal in kannen en kruiken

Bij Sky Sports F1 legt Slater uit: "Van wat ik heb begrepen, heeft Adrian Newey zijn ja-woord gegeven aan Aston Martin. Daarvan verwacht ik de officiële bevestiging begin volgende week. Laten we zeggen, aankomende dinsdag. Aston Martin heeft namelijk een persconferentie ingepland voor komende dinsdag. Dus het zou logisch zijn om Adrian die dag ook direct te presenteren."

Newey ook nodig voor straatauto's Aston Martin

Het contract van Newey bij Red Bull Racing loopt op 6 september af, aankomende vrijdag. Pas vanaf dat moment mag hij iets aankondigen over zijn toekomst. "Hij heeft al een tijdje een persoonlijk akkoord bereikt met Aston Martin. Hij zal ongeveer 20 miljoen pond per jaar ontvangen. Daarmee zit hij in de salarisschaal van de topcoureurs." Daarnaast wordt Newey niet alleen ingezet voor het Formule 1-team, ook het merk Aston Martin in z'n geheel moet profiteren: "Aston Martin heeft het zo opgezet, dat ze Adrian ook kunnen gebruiken voor hun straatauto's."

Rondleiding

De rondleiding door de fabriek van het team uit Silverstone gaf de doorslag: "Het bezoekje dat Adrian aan de fabriek heeft gebracht in Silverstone, daar heeft hij de nieuwe windtunnel gezien en de andere tools die inmiddels zijn geïnstalleerd, waarmee het team vooraan kan strijden in de Formule 1. Dat heeft hem verleid om bij Aston Martin te tekenen, dan voor de andere opties te gaan." Mocht de overstap daadwerkelijk plaatsvinden, dan zal Newey, naar alle waarschijnlijkheid, in maart van 2025 aansluiten bij het team.

Gerelateerd