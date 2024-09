Voor Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur, die met de wederopbouw van het Italiaanse team bezig is, stond de engineer van Max Verstappen ook op het lijstje. Volgens Sports Courier heeft de Fransman namelijk een poging gedaan om Gianpiero Lambiase los te weken bij Red Bull Racing en te koppelen aan zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton.

Hamilton werkt bij Mercedes sinds jaar en dag samen met Peter Bonnington, ook wel bekend als 'Bono'. Aan het einde van het seizoen komt aan die samenwerking een eind. Zo verkast Hamilton naar Ferrari, maar blijft Bono bij Mercedes. De verwachting is dat laatstgenoemde aan de slag gaat met Kimi Antonelli, waarvan in Monza bekend werd dat hij het stoeltje van Hamilton vanaf komend jaar zal innemen.

'GP' bedankt voor rol naast Hamilton

Het medium meldt dat Lambiase daarom in beeld was bij Ferrari, om Hamilton te helpen aan zijn achtste wereldtitel. Die aanbieding is echter afgewezen door 'GP', ondanks de huidige situatie bij Red Bull Racing. FirstSportz meldt daarnaast dat het sowieso een moeilijk verhaal zou worden om 'GP' te overtuigen. Lambiase is namelijk al sinds 2016 de race-engineer van Verstappen. Afgelopen jaar vertelde 'GP' dat als het avontuur met Verstappen zou stoppen, dan zou hij liever een hele andere uitdaging aangaan. De meest voornaamste kandidaat om vanaf komend jaar Hamilton als race-engineer te gaan begeleiden lijkt dan ook Riccardo Adami te zijn. De engineer beschikt over bakken met ervaring en is momenteel de engineer van Carlos Sainz en daarvoor werkte hij bij Ferrari samen met Sebastian Vettel.

