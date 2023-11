Remy Ramjiawan

Voor race-engineer Gianpiero Lambiase is de samenwerking met Max Verstappen het laatste kunstje wat hij zal uitvoeren als engineer. De man in het oor van de Nederlander ziet zichzelf niet hetzelfde werk uitvoeren bij een andere coureur en stelt in De Telegraaf dat als de samenwerking zou stoppen, dat hij dan een hele andere uitdaging zal aangaan.

Daar waar Verstappen sinds de Grand Prix van Spanje in 2016 in de kleuren van Red Bull Racing te bewonderen is, zat Lambiase al iets langer aan de pitmuur. 'GP' had voordat hij met de Limburger aan de slag ging ook samengewerkt met Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta, Daniil Kvyat en hij was op een bepaald moment ook de engineer van Sergio Pérez. 'GP' heeft de groei van Verstappen meegemaakt en de daarbij behorende succes. Hij kan zich dan ook geen samenwerking met een andere coureur meer voorstellen.

Toekomst

Verstappen heeft al eens te kennen gegeven dat hij zich geen andere race-engineer aan zijn zijde kan voorstellen en die liefde is wederzijds, zo onthult Lambiase. "De dag dat Max en ik niet meer met elkaar werken in deze opzet, wordt voor mij de dag dat ik graag een andere uitdaging aanga", zo verbindt hij zijn lot aan die van de 26-jarige Nederlander. Daarnaast wijst hij naar de sportieve uitdagingen. "Ik denk dat het ook niet fair is naar een andere coureur toe als we proberen na te bootsen wat ik sinds mei 2016 met Max heb gedaan. Ik zie dit als iets ongelofelijk speciaals en denk niet dat zoiets nog een keer voorkomt."

'Dan ben je bezig met een verloren zaak'

Sinds de promotie van Verstappen naar het topteam van Red Bull, in 2016, is 'GP' de vertrouwde stem in het oor van de Nederlander. Het duo lijkt soms te bekvechten over de boordradio, maar volgens Lambiase is zo'n samenwerking cruciaal om topprestaties neer te zetten. "Op het moment dat je gaat denken ’ik weet niet of ik dat moet zeggen, want dan kan hij boos worden’, ben je bezig aan een verloren zaak." Daarnaast zet hij simpelweg de lijn voort die vader Jos heeft ingezet. "Hij is duidelijk, to the point. Zo is hij grootgebracht. Zijn vader Jos heeft hem geweldig opgeleid. Die taak neem ik een heel klein beetje over op het circuit, door mijn verantwoordelijkheden als engineer. Die dynamiek lijkt goed te werken."