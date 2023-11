Remy Ramjiawan

Donderdag 2 november 2023 20:15

Nadat diverse coureurs in Mexico in de pitstraat een gat lieten vallen en daarbij bijna stil kwamen te staan, heeft de wedstrijdleider Niels Wittich voor de race in Brazilië een nieuwe regel toegevoegd aan zijn 'event notes' om een herhaling te voorkomen.

Fernando Alonso, Max Verstappen en George Russell moesten zich in Mexico verantwoorden voor het feit dat zij langzaam reden in de pitstraat en soms zelfs even stilstonden en daarbij de andere coureurs hinderden. Alledrie de coureurs werden daarbij overigens vrijgepleit, al kregen zij wel een waarschuwing van de FIA. Om onduidelijkheid in São Paulo te voorkomen, heeft de wedstrijdleiding paragraaf 14 toegevoegd.

Gat laten vallen mag, maar wel op een andere manier

In paragraaf 14 legt Wittich uit dat de coureurs niet onnodig langzaam mogen rijden en dat houdt ook in dat een auto niet mag stoppen in de pitstraat, als deze zich in de 'fast lane' bevindt. Coureurs willen graag een gat laten vallen, zodat ze een vrije baan hebben als ze een rondetijd willen gaan neerzetten tijdens de Sprint Shootout en de kwalificatie. Daar heeft de wedstrijdleiding ook rekening mee gehouden: 'coureurs mogen een gat laten vallen tussen het stoplicht en de tweede safety car-lijn. Een coureur die dat wil doen moet wel zo ver mogelijk naar links staan, zodat andere coureurs aan de rechterkant van de pitlane de betreffende coureur kan inhalen.'

Hoewel de wedstrijdleiding dus geen verbod plaatst op het laten vallen van een gat, is nu wel de vraag wat zo'n actie nog zou opleveren. Op het moment dat een coureur dus alsnog iemand voorbij moet laten gaan, is het voordeel van een gaatje trekken ook meteen verdwenen. Vrijdagavond vindt de kwalificatie plaats in São Paulo en dan zullen we de regel voor het eerst in werking zien.

