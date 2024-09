Het team van Aston Martin staat op het punt om nieuwe investeerders aan te kondigen, zo meldt Sky News. Het gaat om twee bedrijven, HPS Investment Partners en Accel die 20 tot 25 procent van de AMR GR Holdings aandelen in handen krijgen.

De renstal uit Silverstone heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de faciliteiten en in het personeel. Alles is erop gericht om binnen afzienbare tijd mee te dingen om de wereldtitel en voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey zou ook op het punt staan om een transfer aan te kondigen. In de toplaag van het merk vinden er echter wel een aantal verandering plaats, want Lawrence Stroll ziet twee nieuwe aandeelhouders verschijnen.

Stroll staat nog altijd aan het roer van Aston Martin

Door de investering wordt de waarde van het team tussen de 1,5 miljard pond en 2 miljard pond geschat en volgens het medium kunnen we de bevestiging hiervan binnenkort verwachten. Eerder wist Sky Sports F1 al te melden dat er aankomende dinsdag een persconferentie staat ingepland en hoewel er in eerste instantie werd gedacht dat hier de bevestiging van de komst van Newey zou worden gegeven, kan het ook de aankondiging van de nieuwe aandeelhouders betreffen. Ondanks de komst van de nieuwe aandeelhouders, blijft Stroll senior nog altijd het grootste aandeel in handen houden. Vorig jaar verkocht het merk al een minderheidsbelang aan Arctos Partners, waarbij de Financial Times vermoedde dat het hierbij ging om een bedrag van 1 miljard pond.

