Adrian Newey lijkt de nieuwste aanwinst van het Formule 1-team van Aston Martin te gaan worden. De verwachting is dat de van Red Bull Racing afkomstige ontwerper voor de volgende Grand Prix in Azerbeidzjan wordt aangekondigd. Maar hoe gaat Aston Martin al dit toppersoneel eigenlijk betalen? Er is toch een budgetcap?

Nadat Newey bekendmaakte te vertrekken bij Red Bull, stonden de rivaliserende F1-teams in de rij voor zijn handtekening. Newey staat namelijk te boek als dé ontwerper binnen de koningsklasse van de autosport, die al meerdere WK-winnende bolides uit zijn potlood heeft getoverd. Het lijkt uiteindelijk Aston Martin te zijn die de strijd om Newey gaat winnen. Het team van Lawrence Stroll heeft Newey alles geboden waar hij om vroeg, zo onthult het Duitse Auto Motor und Sport: een gigantisch salaris en 'bepaalde vrijheden'. Maar Aston Martin biedt nog veel meer waar de ontwerper wel warm van wordt.

Aston Martin zit boordevol expertise

Aston Martin beschikt over de modernste fabriek in de Formule 1 - en deze is vanaf 2025 volledig operationeel. Daarnaast wist het team Honda te strikken als motorpartner voor 2026 en is het Aramco die de nieuwe e-fuels gaat leveren. Geen enkele andere fabrikant ter wereld heeft meer ervaring met e-brandstof als het Saoedische bedrijf. Daarnaast heeft Aston Martin ook nog Valvoline die het team van de benodigde smeermiddelen voorziet. Partners van wereldklasse dus - en daar komt nu topontwerper Newey bij, kort nadat men ook al voormalig Mercedes-motorbaas Andy Cowell wist binnen te hengelen als nieuwe CEO.

Budgetcap uitdaging voor Aston Martin

Maar hoe gaat Aston Martin, dat nu boordevol grote namen onder contract heeft, al deze mensen betalen? Naast deze chefs zijn er namelijk ook nog honderden personeelsleden die meetellen voor de budgetcap. Alleen de engineeringafdeling van het Britse team telt al bijna 400 medewerkers. Nu mag ieder Formule 1-team drie grootverdieners uitsluiten van het budgetplafond, maar dan alsnog blijft dit een gigantische financiële last voor Aston Martin. Daar lijken ze echter al wat op gevonden te hebben.

Budgetcap omzeilen via aandelen?

De concurrentie zou zich volgens AMuS afvragen hoe Aston Martin al deze goedbetaalde experts binnen de budgetcap van circa 160 miljoen dollar wil onderbrengen, maar daar heeft het Britse raceteam volgens de verhalen in de wandelgangen een slim trucje voor. Een deel van de 'goedbetaalde' werknemers zouden gedeeltelijk worden uitbetaald in stukjes aandelen van het bedrijf, waardoor Aston Martin salariskosten uitspaart. Daarnaast is het te verwachten - nu ze hun team zo hebben uitgebreid - dat Aston Martin ook afscheid gaat nemen van enkele personeelsleden.

