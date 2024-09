Lewis Hamilton vertelt dat het een emotioneel moment voor hem was, om Andrea Kimi Antonelli officieel aangekondigd te zien worden als coureur voor het Formule 1-team van Mercedes vanaf 2025. De zevenvoudig wereldkampioen is naar eigen zeggen echter ontzettend blij voor de achttienjarige Italiaan.

Lewis Hamilton zorgde afgelopen winter voor een golf aan verbazing door uit het niets aan te kondigen dat hij aan het eind van 2024 het team van Mercedes gaat verlaten, om in de herfstdagen van zijn carrière een kinderdroom in vervulling te laten gaan bij het team van Ferrari. Het zorgde er niet alleen voor dat Mercedes op zoek moest naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen, het bracht ook de rijdersmarkt dusdanig vroeg noodgedwongen in beweging, dat een groot deel van de teams plotseling ook snel in actie moest komen.

Andrea Kimi Antonelli naar Mercedes

Waar de een na de andere formatie vroeg in het seizoen de line-up voor 2025 naar buiten bracht, kwam Mercedes afgelopen week in Monza pas met witte rook. Op Italiaanse bodem werd officieel bekendgemaakt wat al enige tijd onofficieel duidelijk was: de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli neemt volgend seizoen het stoeltje van Hamilton over bij Mercedes, en wordt daarmee de nieuwe teammaat van George Russell.

Emotioneel moment

Ondanks dat het nieuws voor Hamilton niet als een verrassing, kwam het besef hard binnen toen het officieel werd gemaakt: "Ik was ervan op de hoogte dat het zaterdag aangekondigd zou worden", vertelt hij in Italië tegenover de aanwezige media. "Ik werd wakker en het voelde ontzettend surrealistisch om het officieel bevestigd te zien worden. Het was best wel emotioneel, maar ik ben oprecht heel blij voor Kimi en dit team. Ik weet zeker dat Kimi het echt geweldig zal gaan doen."

