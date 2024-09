Gerhard Berger denkt dat het gerommel binnen Red Bull Racing een van de oorzaken is van de balansproblemen waar Max Verstappen mee stoeit. De tienvoudig F1-winnaar deelt dat de tegenvallende prestaties van Verstappen de alarmbellen moet doen rinkelen.

Berger won Grands Prix in de Formule 1 voor legendarische teams als Benetton, Ferrari en McLaren, en was bij de laatstgenoemde renstal de teamgenoot van Ayrton Senna. Nadat hij zijn helm had opgehangen, bleef hij betrokken bij de koningsklasse. Hij stapte in bij het zusterteam van Red Bull, toen de energiedrankfabrikant voor het seizoen 2006 Minardi had opgekocht. Berger werd voor 50 procent eigenaar van Scuderia Toro Rosso naast Red Bull-baas Dietrich Mateschitz. Hij maakte het management dus van dichtbij mee. Hij vermoedt dat de beschuldigingen over ongepast gedrag richting Christian Horner en de machtsstrijd die volgde, een rol hebben gespeeld in de problemen waar Verstappen nu mee moet dealen.

Gekibbel bij Red Bull

"Max is nog steeds een bijzonder figuur in deze business", begon Berger tegenover Sky Sports Deutschland. "Meestal haalt hij de kolen wel uit het vuur, maar zelfs Max kan daar momenteel niet al te veel aan doen. Als Verstappen er niet meer in slaagt om de eer te redden, zeker [tijdens zijn thuisrace in] Nederland, dan moeten alle alarmbellen rinkelen. Ze hebben updates nodig die metterdaad werken." De 65-jarige Oostenrijker denkt een van de oorzaken van de problemen bij Red Bull te weten. "Je kunt heel duidelijk zien dat het gekibbel van de afgelopen maanden bij het team van Red Bull zijn sporen heeft achtergelaten. De superieure auto is niet langer een superieure auto meer, maar misschien is het wel nog genoeg voor de tweede of derde stek."

Wachten tot Texas

Helmut Marko heeft laten doorschemeren dat Red Bull mogelijk een antwoord heeft gevonden op het mysterie rondom de balansproblemen. "Onze mensen gaan aan de slag om te analyseren waar we aanpassingen moeten maken", legde de hoofdadviseur uit bij oe24 tijdens een Pirelli-test van Liam Lawson op het Autodromo di Imola. "We moeten het punt vinden waarop we een verkeerde afslag hebben genomen wat betreft de ontwikkeling van de auto. We hebben al een aantal doorslaggevende bevindingen gedaan. Echter, nu moeten we nog snel de bijbehorende technische wijzigingen doorvoeren, zodat de auto weer de juiste balans heeft. De aankomende twee wedstrijden zijn op stratencircuits in Bakoe en Singapore, dus in dat opzicht gaan we er weinig informatie uit kunnen halen. Pas in Austin kunnen we zien of we het hebben kunnen omdraaien."

