Eddie Jordan, oud coureur in F1, stelt dat Red Bull Racing meer kritiek zou moeten krijgen dan Sergio Pérez en Max Verstappen te verwerken krijgen voor het creëren van een matige RB20 die niet in de buurt komt van de RB18 en RB19 van de afgelopen twee seizoenen. Jordan beschuldigd tevens Red Bull van liegen en toneelspelen over het huidige vertrouwen in Pérez.

In de podcast Formula For Success stelt Jordan, die ook de belangen van Adrian Newey vertegenwoordigd in de periode waarin hij op zoek is naar een nieuw avontuur in F1, dat Red Bull de fout in is gegaan door Pérez een contractverlenging te geven en daarna - voor de zomerstop - ook nog eens tot de conclusies te zijn gekomen dat de Mexicaan mocht blijven ondanks zijn matige prestaties ten opzichte van teamgenoot Verstappen. Volgens Jordan doet Red Bull net alsof er nog vertrouwen is in Pérez en ze niet alleen van Verstappen afhankelijk zijn. “Ik denk dat Red Bull toneel heeft gespeeld. Ze hadden een beslissing moeten nemen en dat zal ze duur komen te staan, want ik denk nu dat ze het constructeurskampioenschap niet zullen winnen, terwijl het een zekerheid leek."

Jordan kijkt naar auto Red Bull en niet naar prestaties Pérez

Jordan stelt ook dat, nu ook Verstappen flink wat problemen heeft om de RB20 onder control te houden, de auto wellicht slechter is dan veel mensen denken en dat Pérez het beter doet dan het lijkt. "We waren allemaal kwaad op Pérez, maar misschien is dat de snelheid van de auto." Red Bull staat nog bovenaan bij de constructeurs, maar het gat richting McLaren en zelfs Ferrari is minder dan dertig punten. Verstappen heeft nog wel 62 punten voorsprong op Lando Norris bij de coureurs, waardoor er daar nog wel speling is voor het team.

