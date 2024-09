Kelly Piquet heeft naast Max Verstappen natuurlijk ook haar eigen carrière in de modewereld en veel fans waren dan ook verbaasd dat de Braziliaanse niet gesignaleerd werd tijdens de New York Fashion Week. Haar afwezigheid heeft echter een duidelijke reden: Penelope heeft namelijk haar eerste schooldag.

Hoewel we Piquet doorgaans natuurlijk in de schaduw van Verstappen zien staan, houdt de Braziliaanse er zelf ook een prima carrière op na. Piquet speelt namelijk een belangrijke rol in de modewereld en heeft daarin ook al haar strepen verdiend. De vriendin van Verstappen heeft op haar eigen Instagram-kanaal ook een grote following aan fans die haar activiteiten en werkzaamheden op modegebied op de voet volgen en we zien dan ook regelmatig hoe de dochter van Nelson Piquet schittert in de nieuwste trends en outfits.

Afwezigheid Piquet

Veel van haar fans hebben dan ook verbaasd opgekeken om het feit dat ze deze week niet tijdens de New York Fashion Week, een van de grootste mode-evenementen ter wereld, aanwezig is. Het evenement, dat van zes tot en met elf september in de Big Apple gehouden wordt, moet het dit jaar zonder de aanwezigheid van Piquet doen. De reden voor haar afwezigheid is echter simpel: "Het antwoord is simpel: een heel gespannen klein meisje begint vandaag aan haar eerste schooldag. Het was mijn hoogste prioriteit om tijdens deze belangrijke tijd bij haar te zijn. Er is geen enkele plek waar ik op dit moment liever ben dan met haar", zo schrijft ze onder meer. Vervolgens legt ze ook nog uit dat ze er als alleenstaande ouder alleen voor staat. Een duidelijke reden, dus.

Kelly Piquet is deze week niet aanwezig op de New York Fashion Week en dat zorgde voor vraagtekens onder de fans. De Braziliaanse geeft tekst en uitleg waarom ze er niet is en de reden ligt bij de kleine Penelope! pic.twitter.com/ZDacGbL7DV — GPFans NL (@GPFansNL) September 9, 2024

