De eerste weersvoorspellingen voor het raceweekend in Saoedi-Arabië

Jan Bolscher

Woensdag 8 maart 2023 21:07

De derde editie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt op zondag 19 maart verreden op het Jeddah Corniche Circuit. Een blik op de huidige weersvoorspellingen doet vermoeden dat de coureurs er goed aan doen om een aantal korte broeken mee te nemen.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië maakte in 2021 haar debuut op de Formule 1-kalender. Tijdens de vormgeving van het circuit was het doel duidelijk: de baan moest snel en uitdagend zijn. Dat is gelukt. Het Jeddah Corniche Circuit is het snelste stratencircuit op de lijst met bestemmingen en staat bij zowel veel coureurs als fans inmiddels dan ook hoog op het favorietenlijstje. De lange rechte stukken zorgen voor genoeg inhaalmogelijkheden, terwijl de snelle bochten en betonnen muren er voor zorgen dat het kleinste foutje direct hard afgestraft kan worden.

Artikel gaat verder onder video

Kemphanen

Lewis Hamilton en Max Verstappen speelden beiden een hoofdrol tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het was in 2021 de op twee na laatste race van het seizoen, waardoor de spanningen in het gevecht om de wereldtitel inmiddels hoog waren opgelopen. Tijdens de race ontstond er een merkwaardig moment waarbij Verstappen zijn rivaal langszij wilde laten. Het resulteerde in contact tussen de twee. Uiteindelijk won Hamilton de race. Verstappen werd tweede. De Nederlander nam afgelopen jaar echter revanche door de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Weerbericht Grand Prix van Saoedi-Arabië

Net als tijdens het openingsweekend in Bahrein, lijken de coureurs een warm en plakkerig weekend tegemoet te gaan. Volgens de huidige weersvoorspellingen wordt het zowel op vrijdag, zaterdag als zondag minimaal 23 graden Celsius, met een maximale temperatuur van 31 graden Celsius. De kans op neerslag is nihil. Alleen op zaterdag is er één procent kans op hemelwater. Wel worden er windstoten van maximaal 24 kilometer per uur verwacht op de dag van de race. Het zou niet voor het eerst zijn dat we een coureur daardoor ineens plotseling achterstevoren zien staan.