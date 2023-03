Remy Ramjiawan

Woensdag 8 maart 2023 08:09

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer lijkt het vertrek van Fernando Alonso nog niet te boven te zijn. Hoewel de Roemeense Amerikaan niet twijfelt aan de motivatie van de tweevoudig kampioen, wijst hij wel naar de leeftijd van Alonso en stelt dat dit hem nog weleens kan gaan opbreken.

De teambaas van Alpine waardeerde het optreden van Alonso in Bahrein. De Spanjaard lijkt begonnen te zijn aan zijn tweede leven in de Formule 1, met de podiumplek in Bahrein. Szafnauer zag Alonso vorig seizoen bij zijn renstal excelleren, maar is inmiddels van mening dat de leeftijd van de Spanjaard weleens zijn tol kan gaan eisen.

Artikel gaat verder onder video

Motivatie is er

"Ik weet het niet, sinds hij daar is, kan ik alleen zien wat ik van buitenaf zie. Ik denk dat hij nog steeds erg gemotiveerd is, hij leeft hiervoor, dus ik denk dat Fernando's motivatie er absoluut nog steeds is. Lance [Stroll] raakte geblesseerd van wat ik hoorde, en het lijkt erop dat Fernando, van wat je op het scherm ziet, hard aan het vechten was voor posities", zo kijkt uit naar de race van Alonso.

'Leeftijd haalt ons allemaal in'

De Aston Martin-coureur is met zijn 41 jaar de oudste coureur van het veld en zijn voormalig teambaas gelooft dat Alonso er elk moment last van kan krijgen. "Dus ik weet zeker dat hij gemotiveerd is, de vraag zal de leeftijd zijn, die ons allemaal inhaalt, ik heb geen idee wanneer en of dat gaat gebeuren", aldus Szafnauer.