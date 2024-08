Hamilton snelste op vrijdag in Italië, Jos Verstappen gaat in op 'enorme teleurstelling' Max | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag en de bijbehorende trainingssessies in aanloop naar de F1 Grand Prix van Italië zitten erop en het belooft weer een spannende race te gaan worden op Monza. Lewis Hamilton was het snelst, maar McLaren en Ferrari zitten Mercedes op de hielen. En ook al liet de veertiende positie van Max Verstappen het niet zien, Red Bull Racing gaat de kwalificatiedag optimistisch tegemoet. Wie het nog niet helemaal voor elkaar heeft, is Alpine. Werknemers van de Franse renstal gingen namelijk in staking. Ook Andrea Kimi Antonelli maakte een teleurstellende vrijdag mee. De 18-jarige Mercedes-junior ging namelijk op hoge snelheid de bandenstapels in. Monza heeft er een boel geld ingestoken om de baan te renoveren met nieuw asfalt en gewijzigde kerbs, maar de coureurs zijn er op zijn zachtst gezegd geen fan van. Ondertussen blikt Jos Verstappen terug op de domper op Zandvoort en vertelt Max Verstappen hoe Red Bull goed voor de dag gaat komen.

Coureurs zwaar ontevreden over specifieke aanpassing aan circuit Monza

In aanloop naar het Grand Prix-weekend in Monza, is het circuit hier en daar wat op de schop gegaan. Dat is echter niet bij alle coureurs in het pulletje gevallen. GPDA-voorzitter Alexander Wurz wijst bij Motorsport.com namelijk naar grote onvrede bij de coureurs over een aantal van de aangebrachte aanpassingen. Ja, we hebben vandaag een discussie gehad over de veranderingen in onze WhatsApp-groep. Hoewel ik zelf nog niet over de nieuwe kerbstones in Monza heb gereden, kan ik je wel zeggen dat in de oude situatie bochten als Ascari een precisiewerkje waren waar je als coureur veel voldoening uit kon halen," legt de voormalig Formule 1-coureur uit. Lees hier het hele artikel over de renovaties van het circuit voor de Grand Prix van Italië.

Jos spreekt van "enorme teleurstelling" en heeft weinig hoopgevend nieuws

Max Verstappen kreeg tijdens de Dutch Grand Prix, nota bene voor eigen publiek, een flinke klap te verwerken. Voor het eerst dit F1-seizoen werd hij op een gigantische achterstand gezet door rivaal Lando Norris. Er moet snel wat gebeuren bij Red Bull Racing, maar vader Jos Verstappen heeft er een hard hoofd in en voorspelt weinig goeds de komende tijd. "Nee, dat hadden we met z'n allen niet verwacht," zo klonk het uit de mond van Jos bij de Coen & Sander Show op radio Joe, waar hem werd gevraagd of hij het had zien aankomen dat zijn zoon met 23 seconden om de oren gereden zou worden. "Het was ook een enorme teleurstelling dat dat gebeurde, zeg maar." Vervolgens werd hem gevraagd hoe Max afgelopen week beleefd heeft; zat hij vol rancune of was hij voornamelijk strijdbaar? "Hij is zeker strijdbaar, maar na de race was hij wel redelijk 'gedaan' erover, zeker omdat we [Red Bull, red.] het gewoon niet voor elkaar hebben." Lees hier het hele artikel over Jos Verstappen die niet optimistisch is over de Red Bull van zoon Max.

'Medewerkers Alpine staken tijdens Grand Prix-weekend in Monza'

Het team van Alpine bevindt zich in een ware tweestrijd. Zo is voorzitter Luca de Meo van plan om de motorafdeling van Renault op te heffen, aangezien hij meer heil lijkt te zien in het afnemen van een power unit van Mercedes. Het is onderdeel van het plan van De Meo om een structuur neer te zetten die efficiënter met de portemonnee om gaat. Het terugtrekken van de motorafdeling kan echter op veel weerstand rekenen van de Alpine Racing Works Council (ook wel de 'Comite Social et Economique' genoemd). Die zien de terugtrekking als verraad en vinden het een 'schandelijk opgeven van de prestaties van het team.' Ongeveer honderd medewerkers protesteerden op de tribunes van Monza, terwijl in de fabriek in Frankrijk het werk werd stilgelegd. Lees hier het hele artikel over de stakingen bij Alpine.

Antonelli voelt zich niet fit na crash van 52g: "Ik heb mijn lesje geleerd"

Het debuut van Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië verliep totaal niet als gepland. De 18-jarige ging op hoge snelheid de muur in bij de Parabolica in de eerste tien minuten van de sessie. Hij zou zich niet helemaal fit voelen. "Tja, wat een dag. Mijn eerste vrije training is achter de rug," legde de sombere Mercedes-junior uit. "Helaas kwam het snel ten einde, vanwege de crash. Het was best een zware [impact] van ongeveer 52g. Het spijt me voor het team en voor George dat ze daarna aan de slag moesten. Het was gewoon een fout van mijn kant. Ik pushte te hard voor de omstandigheden. Ik had het meer stukje bij beetje moeten opbouwen." Ter vergelijking, de crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021 was een impact van 51g. "Ik heb zeker mijn lesje geleerd voor de volgende keer." Lees hier het hele artikel over de crash van Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton het snelst in tweede vrije training GP Italië, Verstappen veertiende

Max Verstappen stond bovenaan de tijdenlijst van de eerste vrije training, een sessie die deels stil had gelegen vanwege de crash van debutant Andrea Kimi Antonelli. De Red Bull-coureur kwam in de tweede vrije training niet verder dan de veertiende positie. Het was Lewis Hamilton die de vrijdag op Monza afsloot als de snelste coureur, maar het gat naar Lando Norris was slechts drie duizendsten van een seconde. De andere McLaren van Oscar Piastri zat er ook goed bij, evenals de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Nico Hülkenberg zorgde voor een verrassinkje door slechts vier tienden van de beste tijd van Hamilton te zitten. Het ging de andere Haas-coureur minder van een leien dakje. Kevin Magnussen kwam in de tweede Lesmo-bocht in de muur terecht. Lees hier het hele artikel over Vrije Training 2 op Monza die Lewis Hamilton als nummer één afsloot.

Verstappen zag Red Bull veel proberen op vrijdag: "Nog wat werk te verzetten"

Max Verstappen zegt dat Red Bull Racing tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Italië veel dingen heeft geprobeerd. Verstappen weet ook wat er nog beter moet en wil dat het team 'werk gaat verzetten' om zaterdag goed voor de dag te komen. "We hebben best wel wat dingen uitgeprobeerd. De tweede vrije training leek eerst niet zo goed, maar de racesimulatie leek wel goed. We hebben gewoon verschillende dingen geprobeerd met de afstelling. Daar zijn de vrije trainingen ook voor. Er zijn dan ook dingen aan de auto waar we graag meer over willen leren, dus dat doen we dan ook," vertelde de Limburger bij Formula1.com. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na de eerste twee vrije trainingen op Monza.

