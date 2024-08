In aanloop naar het Grand Prix-weekend in Monza, is het circuit hier en daar wat op de schop gegaan. Dat is echter niet bij alle coureurs in het pulletje gevallen. GPDA-voorzitter Alexander Wurz wijst bij Motorsport.com namelijk naar grote onvrede bij de coureurs over een aantal van de aangebrachte aanpassingen.

Het circuit heeft in aanloop naar het Formule 1-weekend niet alleen de eerste chicane verbreed, ook is er een nieuwe laag asfalt op het circuit gelegd. Daarnaast zijn de kerbstones in de Variante Ascari veranderd. Voorheen lagen daar zogeheten 'broodjes' op, waar de auto's op konden leunen, maar die zijn tijdens de aanpassing afgevlakt. Daardoor moeten de rijders een andere lijn nemen en Daniel Ricciardo wees eerder naar een stuk karakter dat daarmee verloren is gegaan.

Discussies

Wurz, als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, meldt dat er vooral wat onvrede is ontstaan, omdat de coureurs bij geen enkele aanpassing om hun feedback is gevraagd. "Ja, we hebben vandaag een discussie gehad over de veranderingen in onze WhatsApp-groep. Hoewel ik zelf nog niet over de nieuwe kerbstones in Monza heb gereden, kan ik je wel zeggen dat in de oude situatie bochten als Acari een precisiewerkje waren waar je als coureur veel voldoening uit kon halen", legt de voormalig Formule 1-coureur uit.

Le circuit de Monza a fait peau neuf à certains endroits



↪️2er photos : Modification au niveau de la Prima Variante



↪️3eme et 4eme photos : Modification à la chicane Ascari@formularoom #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/mOt80iXg6M — Mercedes-AMG F1 Fan France🇨🇵 (@MercedesFRteam) August 28, 2024

Ascari kan nu worden afgesneden

Ook George Russell, die in het bestuur van de GPDA zit, is kritisch op de aanpassing. "De kerbs bij Ascari waren voorheen erg typerend voor Monza. Je had een klein beetje een goot, waarbij het tien centimeter omlaag ging en vervolgens weer omhoog. En met je binnenste wiel kon je door die goten rijden. Het zorgde altijd voor iconische foto’s. Je zag de auto’s door de bochten driften met het binnenste wiel in de goot. Nu zijn ze volledig vlak, wat de coureurs de mogelijkheid zal geven om de bocht af te snijden."

Coureurs niet geraadpleegd bij aanpassingen

Vooral het punt dat de coureurs niet zijn geraadpleegd bij de aanpassingen, steekt Russell. "We hebben het er in het verleden al een paar keer over gehad dat de coureurs vaak de laatsten zijn die horen van veranderingen aan een circuit. Ik heb werkelijk geen idee wie deze beslissingen neemt. Ik geloof niet dat dat de FIA is. Ik denk dat het de circuits zelf zijn", aldus Russell.

