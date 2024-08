Hoewel Red Bull Racing momenteel het onderspit delft tegenover het team van McLaren, benadrukt Max Verstappen in De Telegraaf dat hij er alles aan doet om de prestaties van de wagen een boost te geven, maar of het genoeg is voor de wereldtitel, dat weet hij niet zeker.

Voor de neutrale fan is het 2024-seizoen na de zomerstop echt losgebarsten. McLaren staat momenteel op de tweede plek in het constructeursklassement, met een achterstand van dertig punten op de leider, Red Bull Racing. Het papaja-oranje team heeft echter wel de snelste auto in de garage staan, dus is het niet meer de vraag of, maar wanneer het team de leiding in het klassement gaat overnemen. Wat betreft de titel voor de coureurs, heeft Verstappen nog een riante voorsprong van zeventig punten, maar ook daar wordt mondjesmaat punten vanaf gesnoept.

Artikel gaat verder onder video

'Ik doe wat ik kan'

Verstappen jaagt dit seizoen op zijn vierde wereldtitel op rij, maar is ook realistisch, gezien de huidige snelheid van de RB20. "Ik doe wat ik kan, maar de performance van de auto ligt niet in mijn handen. Ik geef zoveel mogelijk feedback en hoop dat we de auto sneller kunnen maken. Of dat aan het einde van het jaar genoeg is, dat weet ik niet. Natuurlijk zou ik meer willen winnen."

Balansproblemen zorgt voor verkeerde afstelling

De afgelopen maanden hebben diverse kopstukken hun afscheidsbrief ingeleverd bij Red Bull Racing. Adrian Newey is bezig met zijn laatste periode bij het team en ook Jonathan Weathley vertrekt voor een avontuur bij Audi. Jos Verstappen heeft meerdere keren naar teambaas Christian Horner gewezen als oorzaak voor het vertrek van de sleutelpersonen, maar daar wil zoon Max niet aan: "Dat weet ik niet. Het is heel moeilijk om te begrijpen waar het is misgegaan." Hij richt zich liever op de zaken die hij onder controle heeft en legt de vinger op de pijnlijke plek van de RB20: "We kampen met balansproblemen en dat beperkt ons dan weer in het vinden van de juiste afstelling."

