Dr. Helmut Marko beseft zich in zijn column voor Speedweek dat elke update vanaf nu raak moet zijn, wil Red Bull Racing het team van McLaren kunnen bijbenen. Het papaja-oranje team heeft momenteel het momentum te pakken en dat wil het Oostenrijkse team graag terug.

In Zandvoort viel alles goed voor het team van McLaren. Niet alleen werd op de relatief korte baan een pole position gepakt, met meer dan drie tienden op nummer twee Max Verstappen. Tijdens de race kwam Lando Norris uiteindelijk meer dan twintig seconden eerder over de streep dan Verstappen. Hoewel het wellicht een baanspecifieke voordeel was, maakt Marko zich toch wel zorgen.

Impact

De updates doen hun werk op de computer, maar de vertaling op de baan is niet altijd raak. "Het is heel duidelijk dat we de auto weer in balans moeten brengen, onze updates moeten impact hebben, ze moeten niet alleen in theorie iets brengen, maar ook op de stopwatch", legt Marko uit. Eerder dit jaar sprak de adviseur van het team al over de correlatie, wat dit jaar niet optimaal lijkt te zijn. Daardoor zijn updates in de windtunnel wellicht van meerwaarde, maar pakt dit niet altijd zo uit op de baan.

Marko heeft vertrouwen in het team

Ondanks dat Red Bull Racing dit jaar een aantal grote namen ziet vertrekken, heeft Marko nog altijd vertrouwen in het overgebleven personeel. Onder leiding van technisch directeur Pierre Waché moet de weg omhoog weer worden gevonden en hoewel dat nu wellicht wat ver weg lijkt, heeft Marko daar de volle vertrouwen in. "We hebben een sterk team en daarom heb ik er vertrouwen in dat er iets gaat komen."

