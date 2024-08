Volgens Johnny Herbert moeten de klachten van Jos Verstappen over de competitiviteit van de RB20, uiterst serieus worden genomen. Jos 'The Boss' heeft zich in de voorbije weken kritisch uitgelaten over het verval van de snelheid van de wagen en mocht het kamp van Verstappen daadwerkelijk de overstap naar Mercedes maken, dan zit Red Bull volgens Herbert echt in de problemen.

Red Bull Racing staat nog altijd bovenaan in beide kampioenschappen, maar de snelheid van de RB20 maakt momenteel niet meer de dienst uit binnen de Formule 1. Dat stokje is namelijk overgenomen door het team van McLaren, waarbij Lando Norris in Zandvoort met grote overmacht de Grand Prix van Nederland op zijn naam wist te zetten. Het constructeurskampioenschap lijkt met de huidige trend richting McLaren te gaan en hoewel Max Verstappen nog altijd een voorsprong van zeventig punten heeft, is ook dat kampioenschap nog lang niet veiliggesteld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt vooruit op GP Italië: "Hard gewerkt om afstelling zo goed mogelijk te krijgen"

Alle opties openhouden voor 2026

Herbert bekijkt de situatie bij Red Bull Racing en gaat bij Poker Apps LTD in op de rol van vader Jos. "Jos heeft gezegd dat 2026 iets is waar hij en Max zich op richten. Alles is compleet veranderd. Ze zijn hun hoofdontwerper [Adrian Newey] kwijt, ze beginnen echt te worstelen. Ze doen nog steeds wel mee voor de zeges, maar hun dominantie aan het begin van het seizoen is verdwenen", concludeert Herbert. De huidige situatie zet het kamp van Verstappen dan ook aan het denken, hoewel de Nederlander nog altijd een contract, dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbindt, op zak heeft.

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen gelooft niet dat Horner het tij kan doen keren: 'Je kunt het niet meer verbloemen'

Toto zou een dwaas zijn om niet te babbelen met Max

"De geruchten gaan dat Mercedes voor lijkt te lopen op alle anderen, wat betreft de regelwijzigingen van 2026. Dat is het soort trigger waarvan Max zou kunnen zeggen: 'Misschien moeten we de overstap maken.'" Daarnaast kent Herbert het wereldje en stelt hij dat dit soort gesprekken, met de concurrentie, er dan ook bijhoren: "Ik denk dat het dom zou zijn als die gesprekken niet zouden plaatsvinden tussen Max en Mercedes. Als ex-coureur denk ik dat ik zou proberen om naar de toekomst te kijken. Toto [Wolff] zou dwaas zijn als hij het gesprek niet zou voortzetten en ik denk dat Max de juiste persoon voor hen zou zijn voor de toekomst. Wie wil Max Verstappen nou niet?"

Red Bull kijkt weg van ontevredenheid

Herbert ziet dan ook een ontevreden Verstappen: "Ze hebben, zoals ik het zie, een ongelukkige coureur. De 'oorlogszuchtige' Jos heeft veel kritiek geuit op de opzet van Red Bull en op Christian in het bijzonder. Kunnen ze hem genoeg beloven voor de komende jaren? Daar ben ik niet zo zeker van." Daarnaast ziet Herbert dat de propositie van Mercedes vanaf 2026 misschien wel aanlokkelijker voor Verstappen is, dan de Red Bull Ford-combinatie. "Ik denk dat er een groot vraagteken staat bij wat ze Max als perspectief kunnen bieden." Linksom of rechtsom, volgens Herbert moet Red Bull snel het tij keren: "Er is nog geen strijd. Nee, maar het bouwt zich op. Er is zeker een gevoel van opbouw binnenin. Er komt altijd een breekpunt omdat de dingen niet gaan zoals ze willen."

Gerelateerd