Het Formule 1-circus heeft Circuit Zandvoort verlaten na een opnieuw enerverende Dutch Grand Prix. De koningsklasse strijkt aankomend weekend neer in Italië voor de wedstrijd op Monza. Max Verstappen legt uit dat Red Bull Racing veel werk verricht om alles goed te krijgen met de RB20.

De zogeheten Temple of Speed is niet het sterkste circuit voor Verstappen en Red Bull geweest. De Limburger werd in 2016 zevende op bijna een minuut achterstand. Hij kwam in 2017 niet verder dan de tiende stek na vanaf P13 te zijn begonnen vanwege een gridstraf. Hij leek in 2018 een podium te hebben binnengesleept tot een penalty voor contact met Valtteri Bottas hem teruggezette op P5. Verstappen werd achtste in 2019 na opnieuw een gridstraf te hebben geïncasseerd voor het wisselen van motoronderdelen. Hij kwam in 2020 en 2021 überhaupt niet aan de finish, omdat de power unit de geest gaf en vanwege de beruchte crash met titelrivaal Lewis Hamilton, respectievelijk. De afgelopen twee jaar was er dan eindelijk succes met overwinningen na het verslaan van de Ferrari's.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Max Verstappen ontwijkt vragen over Toto Wolff: "Welke meeting?"

Afstelling en balans

"We waren teleurgesteld over het resultaat in Zandvoort, want je wilt altijd winnen voor thuispubliek, maar we kijken uit naar de volgende race," vertelde Verstappen. "Er is veel werk te doen en het team heeft hard gewerkt om de afstelling en de balans van de auto zo goed mogelijk te krijgen. Monza is natuurlijk een erg snel circuit, dus we zullen zien hoe het hier deze week gaat. Er is veel nieuw, waaronder het asfalt en de kerbstones, dus we hebben veel werk te verzetten om ervoor te zorgen dat we competitief zijn. De fans zijn er erg gepassioneerd en in groten getale aanwezig en ik denk dat het weer er deze week ook goed uitziet. Het is fijn om op een old-school circuit te zijn en we zullen zien wat de week brengt."

Gerelateerd