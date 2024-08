Max Verstappen blijkt niet de allerbeste pokerface te hebben. De Red Bull-coureur werd tijdens de F1 Dutch Grand Prix gevraagd naar zijn meeting met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Verstappen reageerde met een vies, aanstekelijk lachje.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Verstappen overweegt om Red Bull Racing in te ruilen voor Mercedes. Ondanks dat de Nederlander het rijderskampioenschap leidt en Red Bull eerste ligt in het constructeurskampioenschap, valt de RB20-bolide toch tegen. McLaren lijkt inmiddels de overhand te hebben en ook Mercedes behaalt successen met drie zeges in de afgelopen vijf wedstrijden. Wat ook niet helpt is het rumoer rondom Christian Horner en dat verschillende topmannen een voor een de energiedrankfabrikant verlaten, zoals hoofdontwerper Adrian Newey, sportief directeur Jonathan Wheatley. In gesprekken met Max, diens vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen heeft Wolff geprobeerd de drievoudig wereldkampioen te overtuigen de overstap te maken naar de Zilverpijlen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull bekijkt data en onthult waarom Verstappen zó langzaam was in Zandvoort

Deur open voor 2026

"Wat ik fijn vind aan Max, Raymond en Jos is dat we direct zijn in onze gesprekken," gaf de Oostenrijker toe tegenover de media bij de Dutch Grand Prix, waar ook GPFans aanwezig was. "We hoeven elkaar niet zo te pushen. We doen dit allemaal al erg lang. En we hebben nu onze beslissing genomen voor coureurs volgend jaar." Wolff wijst erop dat Verstappen ervoor heeft gekozen om sowieso volgend jaar bij Red Bull te blijven en dat Mercedes waarschijnlijk Andrea Kimi Antonelli een contract zal aanbieden. "Echter, dat betekent niet dat de deur is gesloten voor Max om zich bij ons te voegen voor 2026 en de jaren daarna, want we willen wel alle mogelijkheden ophouden, zoals hij dat ook wil. Ik vind het prettig tijdens onze gesprekken dat we niks verborgen houden. Ik heb op de een of andere manier het gevoel [dat Mercedes en Verstappen hoe dan ook gaan samenkomen]. Maar wanneer, dat weet ik niet. Misschien in 2026, misschien drie jaar later."

OOK INTERESSANT: Marko lacht om gesprekken Wolff met Verstappen: 'Toto maakt er een verhaal van'

Geheimzinnig lachje

Verstappen werd tijdens de persconferenties op het circuit van Zandvoort gevraagd naar de uitspraken van Wolff. De NOS vroeg met welke intentie hij naar de meeting was gegaan en hoe hij er nu op terugkijkt. "Welk meeting?", antwoordde de Limburger. De journalist van de Nederlandse omroep vroeg vervolgens of hij zelf naar de meeting was gegaan of dat het alleen zijn management was. "Ik herinner het me niet," reageerde Verstappen met een geheimzinnig lachje. Ook McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri konden zich niet inhouden en lachten met de kampioenschapsleider mee.

Bekijk de beelden van de persconferentie hier.

Gerelateerd