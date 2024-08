Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zit het succes van McLaren in de voorvleugel van het papaja-oranje team. McLaren deed er in Zandvoort een schepje bovenop en was niet alleen tijdens de kwalificatie ruimschoots de snelste, tijdens de race op zondag, domineerde Lando Norris de Grand Prix.

Het team van Andrea Stella nam in Zandvoort een upgrade mee, waar de resultaten al snel van duidelijk werden. De kloof tussen Red Bull Racing en McLaren is daardoor weer een stapje groter geworden. In Zandvoort sprak Horner met de media, waarbij hij het onderdeel besprak waardoor hij vermoedt dat de RB20 het aflegt.

Foefje in voorvleugel?

Daar waar Red Bull in Zandvoort terugkeerde naar de RB20 die in Hongarije debuteerde, zonder de grote schouders op het bodywork, koos McLaren juist voor nieuwe updates. Die hebben haar werk gedaan, want de overmacht in Zandvoort was duidelijk. In gesprek met LastWordsOnSports wijst Horner naar de voorvleugel van McLaren: "Ik denk dat de voorvleugel een belangrijk gebied is waar anderen enige prestatie hebben gevonden. Ik denk dat de manier waarop de voorvleugels worden gebruikt heel anders is."

De hoek van de vleugel valt Horner op

Toch weet Horner nog niet helemaal hoe de voorvleugel het verschil maakt. Wel ziet hij dat McLaren, maar ook Mercedes iets hebben gevonden. "Als je naar de hoek van de voorvleugel van McLaren en Mercedes kijkt, zijn ze heel erg verschillend. Heel anders dan de rest van de grid", legt Horner uit. De trend moet volgens Horner wel gaan keren: "McLaren zet nu de maatstaf. Dat is duidelijk qua tempo. Dat is de laatste paar races ook zo geweest."

