Het team van Alpine bevindt zich in een ware tweestrijd. Zo is voorzitter Luca de Meo van plan om de motorafdeling van Renault op te heffen, maar zien de Alpine-medewerkers in Frankrijk dit als hoogverraad. Volgens The Race gaat het personeel daarom staken tijdens het raceweekend in Italië.

De huidige power unit van de Franse renstal legt het af tegen de concurrentie. Toch is het een opmerkelijke stap om de motorafdeling op te heffen voor de Formule 1-activiteiten. Het nieuwe reglement, dat vanaf 2026 van kracht wordt, is er namelijk juist op gebouwd om motorleveranciers aan te trekken. Dat is in mindere mate dan ook gelukt. Zo sluit Ford vanaf dat seizoen aan als partner van Red Bull Racing, Audi start dan officieel met haar eigen team.

Alpine hoopt op Mercedes-krachtbron

Alpine lijkt meer heil te zien in het afnemen van een power unit van Mercedes. Het is onderdeel van het plan van De Meo om een structuur neer te zetten die efficiënter met de portemonnee om gaat. Toch kan niet ontkend worden dat Renault simpelweg niet genoeg vermogen in de motoren kwijt kan. Het terugtrekken van de motorafdeling kan dan ook op veel weerstand rekenen van de Alpine Racing Works Council (ook wel de 'Comite Social et Economique' genoemd). Die zien de terugtrekking als verraad en vinden het een 'schandelijk opgeven van de prestaties van het team.'

Protest van Alpine-personeel

Tijdens het raceweekend in Monza willen de medewerkers hun ongenoegen gaan uiten. Ongeveer honderd medewerkers zullen vrijdag protesteren tegen het plan van De Meo. De eerste groep zal op de tribunes op het rechte stuk staan en bij het uitgaan van de Parabolica met een spandoek pleiten voor het behoud van een Franse motor in de Formule 1. De andere groep bevindt zich in Frankrijk en daar wordt het werk van 09:00 - 15:00 uur stilgelegd.

