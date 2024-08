Formule 1-fotograaf Kym Illman is toch wel trots op het 'kleine' Australië dat, als Daniel Ricciardo in 2024 in de Formule 1 blijft, volgend jaar beschikt over drie coureurs in de hoogste klasse van de autosport. In Zandvoort sprak GPFans exclusief met de wereldberoemde fotograaf en legt Illman uit waarom hij Zandvoort graag op de kalender zou willen houden.

De afgelopen weken is de toekomst van Zandvoort uitvoerig besproken en nog altijd is er geen uitsluitsel over wat er na 2025 staat te gebeuren. Volgens Illman, die zijn werk als fotograaf uitvoert, is het baantje in de duinen altijd een leuk tripje, maar ook vooral door de vele fans. "Ik hou van dit evenement, vooral vanwege het publiek. De baan is lekker klein, wat geweldig is voor mensen zoals ik die eromheen moeten lopen. Het is hier een unieke omgeving, zo aan het strand, helaas wel winderig. Maar ik woon in een kustplaats in West-Australië, dus ik ken de wind wel. Als het regent is het niet zo leuk, maar ik hou van het publiek en de sfeer."

Australische input in Formule 1

Australië is vanaf volgend jaar oververtegenwoordigd binnen de koningsklasse. Mocht Ricciardo namelijk ook binnen de Formule 1 blijven, dan zijn er met Jack Doohan en Oscar Piastri drie coureurs die de kleuren van land verdedigen. Als Illman de drie coureurs naast elkaar legt, dan kan hij qua prestaties of snelheid niet veel zeggen, zijn expertise ligt namelijk vooral op wat er buiten de baan gebeurt. "Maar qua persoonlijkheid zit hij [Doohan red.] tussen Daniel en Oscar in. Oscar is heel kalm en rustig, heeft een geweldig gevoel voor humor, maar hij is niet zo uitbundig als Daniel Ricciardo. Jack denk ik, zal een goede toevoeging zijn." Het feit dat Australië het goed doet in de Formule 1, maakt hem dan ook wel enigszins trots. "En ja, je hebt gelijk, we doen het goed met 15 procent van de coureurs die uit ons land komen met slechts, wat, 29 miljoen mensen. Dat is een goede prestatie", aldus Illman. Daarnaast heeft Illman vanuit de paddock begrepen dat Sergio Pérez wellicht het seizoen bij Red Bull Racing niet gaat afmaken.

Bekijk het hele interview met Kym Illman hieronder of op het YouTube-kanaal van GPFans Global.

