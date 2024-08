Hoewel Sergio Pérez kort nadat de zomerstop begon te horen heeft gekregen dat hij nog altijd als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing mag blijven racen, verwacht Formule 1-fotograaf Kym Illman dat die tijd gelimiteerd is. Zijn bronnen vertellen namelijk dat Pérez na de race in Mexico aan de kant wordt gezet en dat Verstappen herenigd wordt Daniel Ricciardo.

De vorm van Pérez voor de zomerstop zorgde voor een stroom aan geruchten die vertelden dat de Mexicaan na de zomerstop het veld zou moeten gaan ruimen. Dr. Helmut Marko en teambaas Christian Horner waren beide na de race in Spa-Francorchamps dan ook niet blij met het optreden van 'Checo'. De zesvoudig Grand Prix-winnaar vertrok die zondagmiddag namelijk van P2, maar kwam uiteindelijk als zevende over de streep.

Mexico laatste race Pérez?

Illman gaat de hele wereld rond met de Formule 1 en zit vaak dicht bij het vuur. Zijn bronnen vertellen over de situatie bij Red Bull. "Kijk ik vertel gewoon wat ik hoor van anderen, maar er is een kans na Mexico, kijk Sergio doet het gewoon niet zo goed. Wellicht halen ze Sergio uit de auto, hij heeft het enthousiasme van de Mexicaanse fans vervuld. Dan zetten ze Daniel erin en krijgt Liam het zitje daar [Visa Cash App RB red.]", zo vertelt hij in een exclusief gesprek tegenover GPFans.

