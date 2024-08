Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Nederland

Over iets minder dan twee uur gaat voor het vierde jaar op rij de Dutch Grand Prix van start op Zandvoort. De kwalificatie werd gisteren verreden en na afloop zijn er diverse wijzigingen gekomen en de FIA heeft zojuist de definitieve startgrid gedeeld.

Lando Norris heeft de beste papieren in handen voor de zege, want hij wist op zaterdag de snelste tijd te rijden. Toch is dat niet zomaar gedaan, want Max Verstappen start naast de McLaren-coureur vanaf de eerste startrij. Oscar Piastri zal om 15:00 uur vertrekken van P3 en daarachter staat de man die uiteindelijk in België werd gediskwalificeerd, George Russell. Sergio Pérez staat er op de vijfde plek ook goed bij en Charles Leclerc is op plek zes de beste Ferrari. Fernando Alonso vertrekt vanaf P7, met teamgenoot Lance Stroll achter hem. Pierre Gasly verdedigt de Franse kleuren van Alpine vanaf positie negen en Carlos Sainz vangt de Grand Prix van Nederland aan vanaf P10.

Startopstelling Dutch Grand Prix

Yuki Tsunoda was zaterdag de snelste VCARB en start zo dadelijk vanaf P11 en daarachter staat Nico Hülkenberg. Daniel Ricciardo moet het doen met plek dertien en Lewis Hamilton, mede dankzij zijn gridstraf, zal vertrekken vanaf de veertiende positie. Esteban Ocon en Valtteri Bottas zijn op P15 en P16 terug te vinden en Zhou Guanyu vangt de wedstrijd door de Nederlandse badplaats aan vanaf P17. Logan Sargeant kwam tijdens de kwalificatie niet in actie, vanwege zijn crash in VT3 en zal daardoor vanaf P19 starten, voor teamgenoot Alexander Albon, die na de kwalificatie werd gediskwalificeerd. Kevin Magnussen heeft diverse onderdelen laten wissel en vertrek vanuit de pitstraat voor de Dutch Grand Prix.