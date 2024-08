Volgens voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers moet Max Verstappen bij de start van de race in Zandvoort toeslaan om de overwinning naar zich toe te trekken. Mocht het de Nederlander niet lukken om Lando Norris te verschalken in de openingsronde, dan wijst Albers naar de troefkaart van Red Bull Racing, want Sergio Pérez vertrekt zondagmiddag vanaf P5.

Norris was zaterdagmiddag op Zandvoort de snelste met een 1:09.673. Daarmee wist hij zijn vierde pole position uit zijn carrière bij te schrijven, maar tot op heden heeft de 24-jarige McLaren-coureur nog geen één van die pole positions weten om te zetten in een overwinning. Dat opent de deur voor Verstappen om zijn vierde zege in Zandvoort te pakken, maar de Limburger kan rugdekking verwachten, want dit weekend staat teamgenoot 'Checo' ook in de buurt.

Start van Red Bull beter dan de McLarens

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf analyseert Albers de kansen voor Verstappen in Zandvoort. "De starts [van Red Bull red.] zijn beter dan die van de McLarens. Je weet ook wat voor een bijtertje Max is", zo wijst Albers naar de overwinningsdrang van Verstappen in Zandvoort. Daarnaast verwacht Albers ook dat het team om de Nederlander heen er alles aan gaat doen om naar de zege te rijden. "De druk staat volop op 'GP' (Gianpiero Lambiase) en Michael Manning, omdat ze weten dat hij hier wil winnen."

Troefkaart Pérez

Toch hoeft het allemaal niet te gebeuren bij de start, want Pérez staat in de buurt. "Als je er niet voorbijkomt bij de start, dan hebben we nog de jokerkaart eindelijk, met Pérez. Als ze echt willen winnen, dan zouden ze ook nog Pérez kunnen opofferen, door hem in ronde vijf of acht binnen te halen en een nieuwe set erop te zetten, dat hij dus zoveel meer snelheid heeft om ervoor te komen, zodra Lando Norris en Oscar Piastri binnenkomen, dat hij het veld op kan houden."