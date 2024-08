Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, zag Max Verstappen op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Nederland regels van de FIA overtreden. Verder vond hij de kwalificatie van Lando Norris overtuigend.

De derde vrije training op zaterdag werd verstoord door de stevige crash van Logan Sargeant, die daarmee een rode vlag creëerde. De Amerikaan kon daardoor later niet aan de kwalificatie meedoen. Aan het einde van VT3 mochten de coureurs toch nog twee minuten naar buiten, en dit zorgde voor chaos in de pitstraat. Windsor zegt in zijn nieuwe video op YouTube dat hij zich vooral verbaasde over Verstappen. "Er gebeurden wat gekke dingen met Max Verstappen, die Oscar Piastri inhaalde bij het uitrijden van de pitstraat. Hij speelde met vuur, door ook met zijn wielen op de witte lijnen te rijden bij het uitkomen van de pitstraat."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol ziet 'arrogante' Norris uitblinken tegen Verstappen: "Ik laat het effe zien!"

Windsor zag FIA niet ingrijpen bij Verstappen

Windsor zag vervolgens dat de FIA, op een waarschuwing na, niet besloot in te grijpen. "De wedstrijdleiding deed er verder niks mee, maar er waren wel veel herhalingen. Veel mensen verwachtten dan waarschijnlijk ook dat er een straf zou komen, maar dat gebeurde niet. Het was wel een hele gekke actie van Max. Ik denk dat het zijn frustratie vooral laat zien. Max was extra gefrustreerd op zijn thuiscircuit voor zijn eigen fans over het feit dat er niks gebeurde."

OOK INTERESSANT: Hoe laat begint de F1 Grand Prix van Nederland?

Windsor over kwalificatie F1 GP Nederland

Verder zegt Windsor over de kwalificatie, waarin Verstappen tweede werd achter Lando Norris en voor Oscar Piastri, dat Verstappen op een bepaalde plek op het circuit wel sneller was, maar voor het grootste gedeelte van het rondje moest hij het onderspit delven. "Max was zelfs de snelste in de middensector, maar was weer een tiende langzamer in de laatste sector. Dat kan liggen aan het foutje liggen dat hij maakte in die laatste serieuze bocht, maar daar verloor hij niet de pole position mee. De pole position verloor hij namelijk in de eerste sector, of daar won Lando de pole position door zo sterk te rijden tussen de Tarzanbocht en de eerste kombocht. Je ziet geen correcties bij Norris. Dat stukje tussen de eerste en derde bocht is echt geweldig. Max remt hetzelfde als Oscar in die eerste bocht, al is het lastig om een McLaren met een Red Bull te vergelijken. Max verloor ook veel tijd op Lando bij het uitkomen van die eerste kombocht, aan het einde van de eerste sector. Verstappen reed met veel downforce vergeleken met Pérez. Hij deed het ook geweldig in de middensector."

Gerelateerd