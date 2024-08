Hoe laat begint de F1 Grand Prix van Nederland?

Vandaag is de grote dag: de F1 Grand Prix van Nederland staat vandaag voor de vierde keer sinds 2021 op het programma. Hoe laat moeten de fans op het circuit aanwezig zijn of de TV aanzetten om naar de race in Zandvoort te gaan kijken?

Nadat de race in Nederland voor het laatst in 1985 op de kalender stond, kwam er in 2021 een einde aan de lange reeks aan seizoenen zonder een F1-race op de kalender. In 2021, maar ook in 2022 en 2023, maakte de organisatie indruk en won thuisfavoriet Max Verstappen ook nog eens de race. Of dit in 2024 ook gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

Vrijdag en zaterdag in Zandvoort

Op vrijdag hadden de coureurs eigenlijk maar een halve sessie om echt in droge omstandigheden rondjes te kunnen rijden. Tijdens de tweede vrije training bleek het droog te zijn en konden de coureurs vrijuit hun gang gaan. Tijdens de derde vrije training op zaterdag was het ook droog, maar werd de sessie verstoord door een grote crash van Logan Sargeant. Het zou een groot deel van de sessie voor een rode vlag zorgen. Tijdens de kwalificatie bleek Verstappen niet opgewassen tegen Lando Norris, die pole position pakte. Oscar Piastri werd derde, voor George Russell. De auto van Sargeant werd niet op tijd gerepareerd, waardoor hij niet mee kon doen aan de kwalificatie.

Hoe laat begin de F1 Grand Prix van Nederland?

Zondag is dan de grote dag, de dag van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De afgelopen drie seizoenen won Verstappen dus de race, maar dit seizoen lijkt McLaren de favoriet te zijn. De race pace van het team was op vrijdag erg sterk, waardoor ze als favoriet aan de race gaan beginnen. Om 15:00 uur gaan de lichten uit voor de opwarmronde, waarna de Grand Prix een paar minuten later zal beginnen.

