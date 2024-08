Volgens Olav Mol is het te danken aan het talent van Max Verstappen dat hij meer uit de huidige Red Bull weet te halen dan eigenlijk mogelijk is. Tevens ziet Mol dat Lando Norris wat arroganter begint te worden nu de resultaten daar zijn, iets wat hem wel bevalt.

Mol zag Norris zaterdag pole position pakken in Zandvoort, zijn derde pole van het seizoen 2024. Volgens Mol laat het zien dat McLaren, maar ook de Brit zich aan het verbeteren is. Dit zegt hij bij het F1 Race Café van Ziggo Sport. "Dat zijn de stappen die je wil zetten. Hij was na afloop [van de kwalificatie] een beetje arrogant, en daar houd ik wel van, zo van: vriend, ik heb de beste auto, en dan laat ik het ook even zien. Hij weet hoe dat bij Verstappen zat. Hij zei steeds dat als hij een goede ronde reed, Verstappen er toch weer voor stond, en dat heeft hij omgedraaid. Dat vertaalt hij naar dit gedrag, en dat mag, want hij heeft een toprondje gereden."

Mol ziet downgrade bij Red Bull en Verstappen

Mol stelt ook dat Red Bull, die de laatste upgrade die het doorvoerde alweer van de RB20 heeft gehaald, problemen heeft met zowel de budgetcap als de correlatie tussen de data van de simulator en de data op het circuit. "Het is ongewoon dat een team een downgrade meeneemt in plaats van een upgrade. Het heeft ook met het budgetplafond te maken. Je kunt niet meer nieuwe onderdelen blijven maken. Als je zoekende bent, en de correlatie is niet goed, dan ga je terug naar een zekerheid. Je zoekt naar een moment waarop het wel goed werkte, en hoopt dat de rest daarna weer beter wordt."

Talent Verstappen zorgt voor betere resultaten met RB20

Daar waar Sergio Pérez het lastig heeft, weet Verstappen desondanks het maximale uit de auto van Red Bull te halen. "We hoeven hier geen oranje bril voor te hebben, maar vanwege het talent dat hij heeft, kan hij met een auto die niet honderd procent is voor hem er toch honderd procent uit halen. Daardoor zie je ook niet zozeer gelatenheid, maar wel dat hij realistisch is. Hij weet dat dit het is, en hij weet: als ik er niet meer uithaal, zit het er ook echt niet in."

