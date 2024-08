Hoewel Tom Coronel begin augustus verklaarde dat Lewis Hamilton eigenlijk de tweede keus van Ferrari is achter Max Verstappen, wijst teambaas Frédéric Vasseur die bewering af. De Fransman heeft bewust voor de zevenvoudig kampioen gekozen en geeft bij Corriere della Sera tekst en uitleg over de afweging tussen de twee coureurs.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschut toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Uitspraken Coronel

Dat zou echter volgens Tom Coronel niet de eerste keuze van Ferrari zijn geweest, zo liet hij eerder weten tegenover FORMULE 1 Magazine: "Je merkt aan alles dat Lewis nu al afscheid aan het nemen is van Mercedes en vice versa. Ik vind het een meesterzet van Ferrari dat ze hem genomen hebben, maar ze hadden natuurlijk liever Max gehad. Ferrari kan alleen wereldkampioen worden met Max, dat gaat ze met Hamilton niet lukken. Hij is tweede keus, maar beter tweede dan derde keus. Van Hamilton weet je dat hij voorsorteert op zijn afscheid, want na Ferrari is er niets meer. Ferrari-rood is voor iedere coureur een natte droom, maar reken maar dat hij volgend jaar een paar keer badend in het zweet wakker zal worden. Want dan rijdt hij in zijn rode Ferrari gewoon achter de Mercedessen aan.”

Vasseur weerspreekt claim

Een opmerkelijke claim, zeker aangezien Verstappen natuurlijk over een lang doorlopend contract beschikt bij Red Bull en er aan het begin van het seizoen geen enkele mogelijkheid bleek om Verstappen los te weken bij het team. Vasseur bevestigt nu tegenover het Italiaanse medium dat de zevenvoudig wereldkampioen altijd keuze nummer één is geweest voor de Scuderia: "Achter het lange contract van Verstappen bij Red Bull, is Lewis ideaal voor Ferrari. Met zijn ervaring, met zijn relatie met Charles en met zijn kalmte. Wie weet hoe lang hij al Ferrari in zijn hoofd heeft. Hij zal alles geven", zo besluit de voorman van de Italianen.

