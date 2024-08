De FIA heeft zich uitgesproken over het incident waar Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland bij betrokken was. De FIA heeft besloten dat een straf na het incident op zijn plek was.

Hamilton stelde teleur tijdens de kwalificatie op zaterdag in Zandvoort door op P12 te eindigen en Q3 niet te halen. Carlos Sainz, die voor hem eindigde, haalde Q3 ook niet en stelde tevens teleur. George Russell, teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, werd vierde en zal morgen vanuit een veel betere startpositie aan de race in Zandvoort gaan beginnen.

FIA spreekt zich uit over incident Hamilton

Hamilton moest vervolgens om 17:00 uur naar de stewards om zich te verantwoorden over zijn gedrag tijdens een incident met Sergio Pérez. De FIA heeft de uitleg van zowel de Brit als de Mexicaan aangehoord. Dit bleek niet voldoende te zijn, want de FIA heeft een gridstraf van drie plaatsen uitgedeeld aan de zevenvoudig wereldkampioen. Hij start nu vanaf P15 in plaats van P12.

Hamilton heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het hinderen van Pérez tijdens de kwalificatie. De Brit begint nu vanaf P15.#DutchGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/JWoYDfVjem — GPFans NL (@GPFansNL) August 24, 2024

