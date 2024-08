Eerder werd al bekend dat Red Bull Racing in Monza doorgaat waar het in Zandvoort mee begonnen is, namelijk experimenteren met de RB20. Het team doet dat omdat het simpelweg zoekende is naar de weg vooruit. In Zandvoort domineerde McLaren namelijk met Lando Norris en het onderstreepte de neerwaarste spiraal van het team uit Milton Keynes.

Met het experiment wil Red Bull het juiste pad van de ontwikkeling weer terugvinden. Dat doet het team door twee verschillende wagens op de baan te zetten. Let wel, de auto's van Sergio Pérez en Max Verstappen zullen in de details verschillen, want het chassis is nog altijd hetzelfde als waar het 2024-seizoen mee begon. Vooral de vloer wordt door het Oostenrijkse team onder de loep genomen en Motorsport.com wijst naar een zogeheten 'Frankstein-vloer' op de RB20.

Twee verschillende versies RB20

De naam Frankenstein-vloer zingt rond in de paddock als het gaat om de RB20. Dat is niet zozeer bedoeld om de moeilijkheden van de desbetreffende vloer uit te leggen, maar eerder om de opzet van het experiment aan te duiden. Zo wordt één van de twee Red Bull-coureurs voorzien van de nieuwste versie van de vloer, de ander wordt voorzien van een vloer die bestaat uit verschillende versies die het afgelopen jaar zijn uitgebracht.

Frankenstein-vloer

Het gaat dan om een soort hybride-vloer, waarbij enkele elementen van de seizoensopening zijn gebruikt, maar ook componenten waarvan het team zeker weet dat het werkt. Die resultaten worden na afloop vergeleken met de nieuwste versie van de vloer en daarmee hoopt Red Bull Racing het juiste pad weer terug te vinden. Verstappen reed in Zandvoort met de 'Frankenstein-vloer' en in Monza is Red Bull wederom van plan om de specificaties op te splitsen tussen de beide coureurs.

