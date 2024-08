Lewis Hamilton heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een 1.20.738 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Lando Norris en Carlos Sainz completeerden de top drie. Max Verstappen eindigde buiten de top tien.

De tweede oefensessie voorafgaand aan de Grand Prix van Italië ging om klokslag 17:00 uur van start. De buitentemperatuur bedroeg bij het vrijgeven van de baan 34 graden Celsius, waarmee het asfalt van het iconische Autodromo Nazionale Monza was opgewarmd tot 43 graden Celsius. Het hoogtepunt van de eerste vrije training was de harde klapper van Andrea Kimi Antonelli. De Formule 1-debutant mocht de oefensessie verrijden namens Mercedes, maar hing de W15 al in de eerste tien minuten in de muur. Max Verstappen liet zich lange tijd niet gelden op de tijdenlijst en focuste zich met name op de langere runs, maar met zijn eerste en enige snelle ronde was hij goed voor een 1.21.676: de snelste tijd van de sessie.

Ferrari opent sterk

Bij het vrijgeven van de baan kwam vrijwel het hele veld op de gele sloffen naar buiten. Op de mediums werden een aantal langere runs verreden, waardoor de sessie een rustige start kende. Daniel Ricciardo was de enige rijder die direct op de zachte band naar buiten kwam. Na het eerste kwartier was het Carlos Sainz die de tijdenlijst aanvoerde met een 1.21.265, gevolgd door Lando Norris, Verstappen, Lewis Hamilton en Alexander Albon. Sergio Pérez en George Russell waren op dit punt nog niet buiten geweest. Pérez omdat er een nieuwe versnellingsbak in zijn RB20 moest worden gelegd, Russell omdat zijn auto opnieuw in elkaar moest worden gezet na de klapper van Antonelli.

Rode vlag na crash Magnussen

Halverwege de sessie werd de rode vlag voor de tweede keer gezwaaid op vrijdag. Kevin Magnussen verloor de achterkant van zijn Haas bij het uitkomen van de tweede Lesmo, waarna hij in het grind raakte en de bandenstapel inschoof. Met nog 29 minuten op de klok werd de sessie stilgelegd, terwijl Lewis Hamilton en George Russell ondertussen allebei aan het team van Mercedes lieten weten dat hun zitje bijzonder heet werd. Diezelfde Hamilton voerde op dit punt de tijdenlijst aan met een 1.20.738, gevolgd door Norris (1.20.741), Sainz (1.20.841), Oscar Piastri (1.20.858) en Charles Leclerc (1.20.892). Verstappen moest zijn kwalificatiesimulatie afbreken vanwege de rode vlag.

RED FLAG 🔴



K-Mag spins into the barriers at the second Lesmo 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/qv5sdjQNiR — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Slotfase

Met nog achttien minuten op de teller werd de baan weer vrijgegeven, maar kwalificatiesimulaties werden niet meer verreden. Hamilton eindigde zodoende bovenaan de tijdenlijst met een 1.20.738, gevolgd door Norris (1.20.741), Sainz (1.20.841), Piastri (1.20.858) en Leclerc (1.20.892). Verstappen verreed geen snelle run en bleef steken op de veertiende plaats. Franco Colapinto moest in zijn tweede oefensessie ooit in de Formule 1 tekenen voor de zeventiende plaats. De volledige uitslag wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

