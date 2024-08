Toto Wolff laat weten dat de crash van Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië, geeft negatief effect heeft op zijn kansen om vanaf 2025 fulltime aan de slag te gaan als Mercedes-coureur in de Formule 1.

Het Formule 1-debuut van de Andrea Kimi Antonelli is niet gegaan zoals hij had gehoopt. Het achttienjarige talent mocht tijdens de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië - zijn thuisland - de honneurs waarnemen namens Mercedes in de W15 van George Russell. Antonelli maakte zodoende zijn eerste officiële meters in de sport, maar de Formule 2-coureur verloor al in de eerste tien minuten de controle over zijn auto in de bocht Parabolica, waarna hij met een enorme impact in de muur schoof.

Impact van 45G

Antonelli kreeg bij de crash maar liefst 45G te verduren, zo laat teambaas Toto Wolff weten op de persconferentie op zaterdag. Ter vergelijking: bij de roemruchtige crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021, kwam een impact van 51G kijken. De Oostenrijker kan het aanwezige journaille echter laten weten dat Antonelli geen kleerscheuren aan zijn crash heeft overgehouden.

'Geen enkel effect'

Op de vraag of de crash impact heeft op de beslissing van Wolff over wie volgend seizoen naast George Russell komt te zitten, klinkt het: "Nee, het heeft geen enkel effect." Hij vervolgt: "We hebben liever dat we ervoor moeten zorgen dat hij het wat rustiger aan doet, dan dat we hem sneller moeten maken. Wat we hebben gezien in die anderhalve ronde [voor de crash] was fenomenaal." In de paddock klinken geluiden dat Antonelli dit weekend wordt aangekondigd als Mercedes-coureur voor 2025.

